شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى Pixel 5 و iPhone x والان مع تفاصيل الخبر
iPhone X: يعمل بنظام iOS 14
Google Pixel 5: يعمل بنظام التشغيل Android 11
iPhone X: يأتى بشاشة 5.8 بوصة.
Google Pixel 5: يأتى بشاشة 6.0 بوصة.
دقة الشاشة:
iPhone X: تبلغ 2436 ×1125 بيكسل.
Google Pixel 5: تبلغ 2340 ×1080 بيكسل.
iPhone X: شاشة OLED
Google Pixel 5: شاشة OLED
الكاميرا الخلفية:
iPhone X: كاميرا خلفية ثنائية 12 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل
Google Pixel 5: كاميرا خلفية ثنائية 12 ميجا بيكسل+أمامية 16 ميجا بيكسل.
iPhone X: تبلغ 7ميجا بيكسل.
Google Pixel 5: تبلغ 8 ميجا بيكسل.
iPhone X: شرائح Apple A11 Bionic
Google Pixel 5: شرائح Qualcomm Snapdragon 765G
iPhone X: تبلغ 3GB
Google Pixel 5: تبلغ8GB
iPhone X: تبلغ 256 جيجا بايت.
Google Pixel 5: تبلغ 128 جيجا بايت.
البطارية:
iPhone X: بطارية 2716 mAh
Google Pixel 5: بطارية 4080 mAh
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