شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى Pixel 5 و iPhone x والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل منذ عدة أيام عن هاتفها الجديد Pixel 5، والذى دعمته بعدد من المزايا والتحديثات الجديدة، لكنها ركزت هذا العام على نهج مختلف بعض الشيء، وهو مضاعفة مزايا وتقنيات الكاميرا وتحسين أداء البطارية والحفاظ على السعر منخفضًا، لذ فيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone X الذى كشفت عنه أبل خلال 2017 كما يلى: نظام التشغيل: iPhone X: يعمل بنظام iOS 14 Google Pixel 5: يعمل بنظام التشغيل Android 11 مساحة الشاشة: iPhone X: يأتى بشاشة 5.8 بوصة. Google Pixel 5: يأتى بشاشة 6.0 بوصة.



دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone X: تبلغ 2436 ×1125 بيكسل. Google Pixel 5: تبلغ 2340 ×1080 بيكسل. نوع الشاشة: iPhone X: شاشة OLED Google Pixel 5: شاشة OLED



الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPhone X: كاميرا خلفية ثنائية 12 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل Google Pixel 5: كاميرا خلفية ثنائية 12 ميجا بيكسل+أمامية 16 ميجا بيكسل. Advertisements الكاميرا الأمامية: iPhone X: تبلغ 7ميجا بيكسل. Google Pixel 5: تبلغ 8 ميجا بيكسل. نوع المعالج: iPhone X: شرائح Apple A11 Bionic Google Pixel 5: شرائح Qualcomm Snapdragon 765G ذاكرة الوصول العشوائي: iPhone X: تبلغ 3GB Google Pixel 5: تبلغ8GB الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: iPhone X: تبلغ 256 جيجا بايت. Google Pixel 5: تبلغ 128 جيجا بايت.

البطارية: البطارية: iPhone X: بطارية 2716 mAh Google Pixel 5: بطارية 4080 mAh

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى Pixel 5 و iPhone x لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.