الهاتف Nokia 5.1 يبدأ بدوره اليوم بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy يوم أمس بإطلاق تحديث Android 10 للهاتف Nokia 3.1، واليوم قررت الشركة الفنلندية إطلاق نفس التحديث للهاتف Nokia 5.1. هذا الهاتف صدر في شهر مايو من العام 2018 مع نظام Android 8.0 Oreo، وهذا ما يعني بأن Android 10 الجديد يُعتبر ثاني تحديث رئيسي يحصل عليه بعد Android 9 Pie.

سجل التغييرات يكشف أن التحديث يبلغ حجمه أكثر من 1.3 جيجابايت، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتوقع المستخدمون الحصول على نظام التنقل بالإيماءات والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، وميزة الردود الذكية. هناك أيضًا إعدادات جديدة للخصوصية والموقع، فضلا عن العديد من التحسينات والتغييرات الأخرى.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.