النسخة الراقية من سماعات الرأس AirPods Studio ستُكلف 600 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بإزالة جميع المنتجات الصوتية التابعة لكل من Bose و Logitec و Sonos من المتاجر الخاصة بها لإفساح المجال لمنتجات Beats وآبل التي ستتعزز قريبًا بوصول منتج جديد عبارة عن سماعات للرأس تُدعى AirPods Studio مما يجعلها أول سماعات للرأس تحمل العلامة التجارية لشركة آبل.

ستكون هناك نسختين من سماعات AirPods Studio، واحدة راقية مصنوعة من الجلد والمعدن وتُكلف 600 دولار أمريكي، وأخرى رياضية تُكلف 350 دولار أمريكي تستخدم القماش القابل للتنفس، وتقبل إمكانية ربط السدادات عن طريق المغناطيس، لذا فإن إزالة هذه السدادات ووضع قماش جديد فيها سيكون سريعًا جدًا.

سوف تفتقر سماعات AirPods Studio لمنفذ السماعات، وبدلاً من ذلك ستضم منفذ USB Type-C والذي يجب أن يسمح بالتشغيل السلكي. ستدعم هذه السماعات تقنية إلغاء الضوضاء، وستكون قابلة لعكس الإتجاهات، وهذا ما يعني بأن هذه السماعات ستكشف تلقائيًا سدادة الأذن الموجودة على اليسار وأيها على اليمين.

لاحظ أنه لن يتم الإعلان عن سماعات AirPods Studio في حدث 13 أكتوبر. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا Jon Prosser أن شركة آبل قررت أيضًا تأجيل إطلاق ملحق التعقب AirTags إلى شهر مارس من العام 2021 مع العلم بأن هذا الملحق كان قيد التطوير منذ فترة، والهدف منه هو إنشاء جهاز تعقب صغير محمول يعزز قدرات البلوتوث المتقدمة لهواتف iPhone ولوحيات iPad الحديثة من آبل.

AirPods Studio 🎧



The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.



I’m being told they’ll retail for.... $599 😳



There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.



They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P