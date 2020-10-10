Exynos 1080 هو أول معالج يستند على تقنية 5 نانومتر من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - خليفة المعالج Exynos 980 من سامسونج سيصل إلينا تحت إسم Exynos 1080، وقد كشف لنا أحد الباحثين في شركة سامسونج عن التفاصيل الأولى عنه. لاحظ أن هذا ليس أفضل معالج من شركة سامسونج للعام 2021، بل سيتم إستخدامه في هواتف 5G المتقدمة. لدى شركة Vivo أولى العينات ومن المحتمل أن تستخدمه في تشكيلة Vivo X60 Series القادمة.

سيتم تصنيع Exynos 1080 بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، على الرغم من أنه ليست هناك حاليًا أي معلومات حول تكنولوجيا التصنيع الدقيقة المستخدمة لتصنيع هذا المعالج. ومع ذلك، هو سيكون أول معالج يستند على تكنولوجيا 5 نانومتر لينضم بذلك إلى قائمة متزايدة من المعالجات التي تم تصنيعها هي الأخرى بإستخدام تقنية 5 نانومتر، بما في ذلك Apple A14 Bionic و HiSilicon Kirin 9000 و Snapdragon 875، فضلا عن Exynos 2100 الذي سيتم إستخدامه في تشكيلة Galaxy S21 Series.

سيضم Exynos 1080 أنوية Cortex-A78 والتي ستحل محل أنوية Cortex-A77 المستخدمة في المعالج Exynos 980 الحالي. ووفقا للأرقام الرسمية لشركة ARM، فبإمكان أنوية Cortex-A78 التي تعمل بتردد 2.1GHz تقديم أداء أفضل بنسبة 20 في المئة مقارنة مع أنوية Cortex-A77 التي تمتاز بتردد 2.3GHz. يمكنك أن تتوقع أن يعمل معالج سامسونج الجديد بشكل أفضل قليلاً من المعالج Exynos 980 الذي يُشغل أنوية Cortex-A77 الخاصة به بتردد 2.2GHz.

بالنسبة لمعالج الرسوميات، فإن المعالج Exynos 1080 الجديد يستخدم معالج الرسوميات Mali-G78، والذي يُوفر أداءً أفضل مقارنة مع معالج الرسوميات Mali-G76 المستخدم في المعالج Exynos 980 الحالي، ويكون أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة، على الرغم من أن ذلك يعتمد على عدد الأنوية التي ستستخدمها شركة سامسونج.

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تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل الدكتور Pan Xuebao، وهو مدير معهد سامسونج للأبحاث المتعلقة بأشباه الموصلات في الصين. الإعلان الكامل ينبغي أن يصل قريبًا.

لا يزال هذا يجعل Exynos 2100 هو الخليفة الحقيقي للمعالج Exynos 990 الرائد الحالي، وبالتالي هذا يعني أن Exynos 2100 سيظهر لأول مرة في تشكيلة Galaxy S21 Series التي ستصل إلينا في أوائل العام المقبل. كان Exynos 990 أكثر تقدمًا من Exynos 980، فقد تم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر ويضم الأنوية الخاصة M5. هذا يعني أنه من المعقول تمامًا أن يستخدم المعالج Exynos 2100 المقبل نواة Cortex-X1 المتقدمة كما إقترحت بعض التسريبات.