Realme تُشوق للهاتف Realme Q2، وتؤكد قدومه مع واجهة خلفية مغطاة بالجلد

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يصل الهاتف Realme Q2 في وقت لاحق من هذا الشهر، واليوم نشر المدير العام للتسويق في شركة Realme، السيد Xu Qi Chase إعلانًا تشويقيًا رسميًا للهاتف. يبدو أن الهاتف يضم واجهة خلفية مغطاة بجلد يمتاز بلون رمادي فاتح مطبوع عليه عبارة ” Dare To Leap “. نرى أيضًا أربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل.

الشيء الآخر الذي يمكننا ملاحظته في هذه الصور هو أن الهاتف Realme Q2 يضم زر تشغيل عادي على الجانب الأيمن، وهذا ما يعني بأن الهاتف سيضم على الأرجح مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وهذا ما يعني بدوره أن الهاتف Realme Q2 سيضم شاشة بتقنية OLED.

وبغض النظر عن التصميم، فقد كشف لنا المسرب الصيني البارز Digital Chat Statio أيضًا أنه ستكون هناك عدة هواتف ضمن تشكيلة Realme Q2 Series بحيث سيتم في البداية الإعلان عن كل من Realme Q2 و Realme Q2 Pro.

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في نفس الوقت، أشار هذا المسرب إلى أن هذين الهاتفين سيأتيان بنفس مواصفات الأعضاء المماثلين في تشكيلة Realme X7 Series بإستثناء الكاميرات. وبالتالي، هذا يدفعنا لنتساءل لماذا ستقوم شركة Realme بإعادة إطلاق الهاتفين Realme X7 و Realme X7 Pro مع كاميرات أقل قوة تحت أسماء جديدة. عمومًا، سنعرف كل شيء عندما يتم الإعلان رسميًا عن هذين الهاتفين في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا قريبًا للحصول على المزيد من التفاصيل.