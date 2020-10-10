خدمة Spotify تتيح لك الآن البحث عن الأغاني بإستخدام كلمات الأغنية

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أن الكثيرين منا قد مروا بلحظات حيث نعرف فيها كلمات الأغنية، ولكننا لا نعرف اسم تلك الأغنية لأن بعض الأغاني لا يتم تسميتها دائمًا بإسم كلماتها! إذا واجهتك مشكلة في البحث عن أغنية وإذا كنت من مستخدمي Spotify، فسيسعدك معرفة أن Spotify حصلت على ميزة بحث جديدة.

في حالة عدم وضوح ما كنا نلمح إليه أعلاه، يبدو أنه يمكنك الآن البحث عن الأغاني على Spotify عن طريق البحث عن كلماتها. بالطبع، نظرًا لأنه يتم في كثير من الأحيان إستخدام مصطلحات عامية في بعض كلمات الأغاني، فقد يكون الأمر صعبًا بعض الشيء، ولكن ستتمكن من البحث بسرعة عن الأغاني ومعاينتها للعثور على الأغنية التي كنت تفكر فيها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست ميزة جديدة كليًا، فهي شقت طريقها بالفعل إلى بعض الخدمات الموسيقية الأخرى، فخدمة Apple Music على سبيل المثال تملك فعلاً القدرة على البحث عن الأغاني بإستخدام كلماتها منذ فترة، ولكن من الجيد رؤية Spotify تتبنى هذه الميزة الآن نظرًا لأنه ليس كل شخص مشترك في Apple Music.

للبحث عن الأغاني حسب الكلمات، فما عليك سوى الانتقال إلى شريط البحث وأكتب كلمات الأغنية وستحاول Spotify إحضار الأغاني التي تحتوي على تلك الكلمات. كما قلنا، في بعض الأحيان قد يكون الأمر صعبًا بعض الشيء عندما يتم إستخدام عبارات عامية أكثر، ولكن على الأقل الخيار موجود.