سامسونج تكشف أخيرًا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Samsung Galaxy A42 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في بداية الشهر الماضي، أعلنت شركة سامسونج بشكل جزئي عن هاتفها الذكي المتوافق مع شبكات 5G الأرخص على الإطلاق تحت إسم Galaxy A42 5G. عرضت لنا الشركة بعض الصور الرسمية للهاتف، وبعض المعلومات حول مواصفاته التقنية.

لحسن الحظ، لقد قررت شركة سامسونج اليوم الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Galaxy A42 5G، فضلا عن صور إضافية للهاتف تمنحنا لمحة أفضل على التصميم العام للجهاز.

الآن، تأكد رسميًا أن الهاتف Galaxy A42 5G يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 750G، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلاً عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

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من ناحية أخرى، تأكد كذلك رسميًا اليوم أن الهاتف Galaxy A42 5G يضم كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر البصمة في الشاشة، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI.

الهاتف Galaxy A42 5G سيُعرض للبيع بألوان تشمل الأسود والأبيض والرمادي، ولكن لا نزال نجهل متى بالضبط سيتم إطلاق هذا الهاتف في السوق، وكم سيُكلف، ولكن من الواضح أن هذا الهاتف سيكون أرخص من Galaxy A51 5G.