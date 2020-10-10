AMD تُعلن رسميًا عن سلسلة معالجات الرسوميات AMD Ryzen 5000 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة AMD أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل الجديد من معالجاتها الموجهة للحواسيب المكتبية. قامت الشركة اليوم بالكشف عن سلسلة المعالجات AMD Ryzen 5000 Series والتي تستند على معمارية Zen 3. تم الإعلان عن أربع طرازات اليوم، والتي يبدأ سعرها من 299 دولار أمريكي ويصل إلى 799 دولار أمريكي.

في البداية، سنتحدث عن المعالج AMD Ryzen 9 5950X الأرقى، وهذا المعالج يضم 16 نواة حقيقية و32 نواة وهمية. هذا المعالج يمتاز بتردد أساسي يبلغ 3.4GHz وتردد أقصى يبلغ 4.9GHz. ووفقا لشركة AMD، فهي تقول أن هذا المعالج الجديد يملك الأداء الأعلى في إختبارات النواة الواحدة والنوى المتعددة مقارنة مع أي معالج آخر موجه للحواسيب المكتبية. هذا المعالج يملك 64MB من الكاش L3، ويستهلك 105W كحد أقصى.

يبلغ سعر المعالج AMD Ryzen 9 5950X نحو 799 دولار أمريكي ويأتي ليحل محل AMD Ryzen 9 3950X الحالي، والذي كان يُكلف إبتداءً من 749 دولار أمريكي. وبهذا، سيدخل المعالج الرائد الجديد لشركة AMD في منافسة مباشرة مع المعالج Intel Core i9-10980XE الذي يمتاز بـ 18 نواة حقيقية.

المعالج التالي في القائمة هو AMD Ryzen 9 5900X الذي يحتوي على 12 نواة حقيقية و24 نواة وهمية. هذا المعالج يمتاز بتردد أساسي قدره 3.7GHz وتردد أقصى قدره 4.8GHz. ووفقًا لشركة AMD، فهي تقول أن هذا يجعل AMD Ryzen 9 5900X هو أفضل معالج لحواسيب الألعاب في السوق. يحتوي المعالج AMD Ryzen 9 5900X أيضًا على 64MB من الكاش L3، ويستهلك 105W كحد أقصى من الطاقة.

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يبلغ سعر AMD Ryzen 9 5900X نحو 549 دولار أمريكي ويأتي ليحل محل AMD Ryzen 9 3900X الذي جاء بسعر 499 دولار أمريكي. وسيدخل هذا المعالج في منافسة مباشرة مع المعالج Intel Core i9-10900K ذو النوى العشرة.

المعالج الثالث في القائمة هو AMD Ryzen 7 5800X، ويأتي هذا المعالج مع 8 أنوية حقيقية و16 نواة وهمية مع العلم بأن تردده الأساسي يبلغ 3.8GHz، في حين يبلغ تردده الأقصى 4.7GHz. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يضم 32MB من الكاش L3، كما أنه يستهلك 105W كحد أقصى من الطاقة.





المعالج AMD Ryzen 7 5800X الجديد يُكلف 449 دولار أمريكي ويأتي ليحل محل المعالج AMD Ryzen 7 3800X الحالي، وللدخول في منافسة مباشرة مع المعالج Intel Core i7-10700K الثماني النوى.

أخيرًا، هناك المعالج AMD Ryzen 5 5600X الذي يحتوي على 6 أنوية حقيقية و12 نواة وهمية. هذا المعالج يمتاز بتردد أساسي قدره 3.7GHz وتردد أقصى قدره 4.6GHz، ويضم 32MB من الكاش L3، كما أنه يستهلك 65W من الطاقة كحد أقصى. وتجدر الإشارة إلى أن AMD Ryzen 5 5600X هو المعالج الوحيد ضمن هذه المعالجات الأربعة الذي سيأتي مع مبرد في العلبة.

يبلغ سعر AMD Ryzen 5 5600X نحو 299 دولار أمريكي وسيأتي ليحل محل المعالج AMD Ryzen 5 3600X الحالي والذي تم تسعيره بنحو 249 دولار أمريكي. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا المعالج الجديد من شركة AMD سيدخل في منافسة مباشرة مع المعالج Intel Core i5-10600K السداسي النوى من شركة Intel.