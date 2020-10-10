Nokia 3.1 هو أحدث هاتف ذكي يبدأ بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر مبادرة Android One من جوجل والمزايا التي يتم الترويج لها بإستمرار مثل أنها لا تمنحك فقط تجربة الأندرويد الخام، وإنما تمنحك أيضًا فترة عدم طويلة وتحديثات سريعة. حسنًا، بشأن هذه الميزة الأخيرة، دعونا نقول أنها لم تكن متاحة على الإطلاق.

مثال على ذلك هو الهاتف Nokia 3.1 الذي يُعتبر جزءًا من مبادرة Android One، والذي إنتظر طيلة هذه المدة ليحصل الآن على تحديث Android 10 الذي تم إطلاقه من قبل شركة جوجل منذ أكثر من عام، وليس Android 11 الذي أصدرته الشركة في شهر سبتمبر الماضي.

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على أي حال، إذا كنت تملك الهاتف Nokia 3.1 وتقطن في أرمينيا أو أذربيجان أو بنغلاديش أو بيلاروسيا أو جورجيا أو الهند أو كازاخستان أو لاوس أو ماليزيا أو منغوليا أو المغرب أو نيبال أو الفلبين أو سنغافورة أو سريلانكا أو تايلاند أو تونس أو أوكرانيا أو أوزبكستان أو فيتنام، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن هذه هي الدفعة الأولى من البلدان التي تأكد أن الهاتف Nokia 3.1 بدأ يتلقى فيها تحديث Android 10 بشكل رسمي.

10٪ من الوحدات في هذه الأسواق ستتلقى الإشعار اليوم، و50٪ بحلول 11 أكتوبر، وفي 13 أكتوبر، يجب أن تكون جميع الوحدات تعمل بالإصدار الجديد من الأندرويد. وبالنسبة إلى البلدان والأقاليم الأخرى، فلا توجد معلومات حتى الآن، ولكننا نأمل أن يتم إصدار التحديث على الصعيد العالمي قريبًا.