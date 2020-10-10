صور رسمية للهاتف OnePlus 8T تشق طريقها إلى الويب قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus 8T في اليوم 14 من شهر أكتوبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من الصور الرسمية من المتجر الصيني JD.com والتي تكشف لنا عن تصميم الهاتف OnePlus 8T القادم من شركة OnePlus من زوايا مختلفة.

كما تلاحظون في الصور، فقد تم في الهاتف OnePlus 8T الجديد نقل وحدة الكاميرا إلى الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية وتم تزويدها بتصميم مستطيل لا يشبه أي شيء قامت به شركة OnePlus من قبل، ولكن من قبيل الصدفة أم لا، فهذا التصميم يشبه الكثير من هواتف Realme و Oppo الحديثة، ناهيك عن سامسونج وما إلى ذلك من الشركات الأخرى. وعلى ذكر الكاميرات، فهذه الصور تكشف لنا أن الهاتف OnePlus 8T سيضم أربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L جنبًا إلى جنب مع إثنين من فلاشات LED.

على أي حال، هذا هو التصميم الذي إستقرت عليه الشركات المصنعة للهواتف الذكية هذا العام. في الأمام، نلاحظ توفر الهاتف على شاشة مسطحة تضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية مع العلم بأن الشائعات السابقة إقترحت قدوم هذا الهاتف مع شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

في نفس الوقت، قام المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OnePlus بنشر صورة أخرى تؤكد لنا قدوم الهاتف OnePlus 8T بوزن 188 جرام وبسمك يبلغ 8.4 ملمتر. وعلى الرغم من أن Pete Lau يُحاول أن يصف هذا الهاتف بأنه ” واحد من أنحف وأخف الهواتف الذكية الرائدة القليلة ” إلا أن هذه الأبعاد تبدو طبيعية، فالهاتف OnePlus 8 وحده على سبيل المثال يُعتبر أنحف وأخف وزنًا من OnePlus 8T.

في حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يأتي الهاتف OnePlus 8T مع شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع نفس المعالج Snapdragon 865 المستخدم في الهاتف OnePlus 8، على الرغم من أن هذا لا يتماشى مع بعض الشائعات السابقة التي ذكرت أن الهاتف OnePlus 8T سيصل في الواقع مع المعالج +Snapdragon 865.

Advertisements

بغض النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف OnePlus 8T سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن ذلك، فقد قيل أيضًا أن الهاتف OnePlus 8T سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 11 وبواجهة OxygenOS 11.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة OnePlus ستكتفي هذا العام بإطلاق الهاتف OnePlus 8T، وهذا ما يعني بأن الشركة الصينية لن تُطلق الهاتف OnePlus 8T Pro، وستكتفي بإطلاق هاتف واحد فقط.