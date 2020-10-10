شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم تطبيق Walkie Talkie على ساعة أبل ووتش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر Apple Watch واحدة من أفضل الساعات الذكية، إذ لا تمكنك فقط من التحقق من بريدك الإلكترونى وإجراء المكالمات وتتبع مستويات التمرين والنشاط على مدار اليوم، ولكن يمكنك أيضًا استخدام واحدة من أروع الوظائف التى توفرها الأداة وهى ووكى توكى، إذ يتيح لك تطبيق Walkie Talkie على Apple Watch إجراء محادثة صوتية مع أى شخص فى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك فى الوقت الفعلى، دون الحاجة إلى القيام بأى شىء تمامًا مثل جهاز اتصال لاسلكى، لكن يجب على الشخص الذى تريد الدردشة معه قبول دعوتك مرة واحدة فقط، وبعد ذلك يمكنك التحدث من خلال Apple Watch فى أى وقت، دون أى تدخل منه.

إذا لم تستخدم ميزة Walkie Talkie من Apple Watch مطلقًا، فسيكون القيام بذلك أمرًا سهلاً، إذ لا يتطلب الأمر سوى الحد الأدنى من الإعداد، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك استخدام الميزة على الفور مع أى شخص تريده، إليك ما تحتاج إلى معرفته للبدء.

كيفية استخدام تطبيق Walkie Talkie على Apple Watch

1. لاحظ أنه قبل البدء، ستحتاج إلى التأكد من إعدادك أنت والشخص الذى تريد التحدث إليه لقبول مكالمات FaceTime الصوتية وتلقيها.

2. فى شاشة تطبيق Apple Watch، اضغط فوق تطبيق Walkie Talkie ، وهو عبارة عن دائرة صفراء بها جهاز اتصال لاسلكى صغير داخلها.



اضغط فوق تطبيق Walkie Talkie

3. بمجرد الدخول إلى Walkie Talkie، اضغط فوق الزر + واختر الشخص الذى تريد الدردشة معه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

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4. يؤدى الضغط فوق جهة اتصال إلى إرسال دعوة يحتاج المستلم إلى قبولها قبل أن تتمكن من التحدث، وسيتم تصنيفهم على أنهم "مدعوون" حتى يقبلوا.

5. بمجرد أن تتحول بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك إلى اللون الأصفر، فهذا يعنى أنك متصل الآن وقادر على الدردشة بالضغط على زر "TALK".



تتحول بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك إلى اللون الأصفر

6. لاحظ أنه يمكنك أيضًا إزالة صديق عن طريق التمرير لليسار على بطاقة جهة الاتصال الخاصة به والضغط على المفتاح X، سيضمن هذا أنك لم تعد متصلًا وغير قادر على استخدام ووكى توكى ما لم تقم بإعادة إضافة بعضكما البعض.

جدير بالذكر يعد Walkie Talkie طريقة ملائمة للتواصل مع صديق دون التعامل مع التأخيرات التى قد تنطوى عليها طرق الاتصال مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكترونى، كما أنه يوفر عليك الاضطرار إلى الاتصال بهم فعليًا عبر رقم هاتفهم المحمول ويسمح لك بدلاً من ذلك بالاتصال مباشرة.