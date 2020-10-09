شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسمح للموظفين بالعمل من المنزل بشكل دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت شركة مايكروسوفت لموظفيها بالعمل من المنزل بشكل دائم، وفي حين أن الغالبية العظمى من موظفي مايكروسوفت لا يزالون يعملون من المنزل أثناء الوباء المستمر، فقد كشف صانع البرامج عن إرشادات "مكان العمل المختلط" داخليًا للسماح بمرونة أكبر بكثير بمجرد إعادة فتح المكاتب الأمريكية في النهاية، حيث حصل موقع The Verge 7على إرشادات داخلية من مايكروسوفت، وهي تحدد خطط العمل المرنة للشركة للمستقبل.

وستسمح مايكروسوفت الآن للموظفين بالعمل من المنزل بحرية لأقل من 50 في المئة من أسبوع عملهم، أو للمديرين للموافقة على العمل الدائم عن بُعد، وفي حين أن معظم الموظفين سيكونون قادرين على الاستفادة بسهولة من خيار العمل من المنزل بنسبة أقل من 50 في المئة، سيكون من الصعب، أو حتى المستحيل، الانتقال إلى العمل عن بعد بشكل دائم.

وتسلط مايكروسوفت الضوء على بعض الأدوار التي لا تزال تتطلب الوصول إلى مكاتب الشركة، بما في ذلك تلك التي تتطلب الوصول إلى مختبرات الأجهزة ومراكز البيانات والتدريب الشخصي، كما سيُسمح للموظفين أيضًا بالانتقال محليًا بموافقة، أو حتى السعي للانتقال دوليًا إذا كان العمل عن بُعد قابلاً للتطبيق لدورهم الخاص.

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وبينما يُسمح لموظفي مايكروسوفت بالانتقال عبر البلاد للعمل عن بُعد، فإن التعويضات والمزايا ستتغير وتختلف اعتمادًا على النطاق الجغرافى الخاص بالشركة، وستقوم مايكروسوفت بتغطية نفقات المكتب المنزلي للموظفين الدائمين عن بُعد، ولكن أي شخص يقرر الابتعاد عن مكاتب مايكروسوفت سيحتاج إلى تغطية تكاليف الانتقال الخاصة به، كما ستكون ساعات العمل المرنة متاحة أيضًا بدون موافقة المدير، ويمكن للموظفين أيضًا طلب ساعات عمل بدوام جزئي من خلال مديريهم.

ويأتي انتقال مايكروسوفت إلى بيئة عمل أكثر مرونة بعد شهور من إخطار الشركة للموظفين بأن مكاتبها في الولايات المتحدة لن تُفتح حتى يناير 2021 على أقرب تقدير، وقد سمحت مايكروسوفت في الأصل لموظفيها بالعمل من المنزل في مارس قبل فرض سياسة العمل الإلزامي من المنزل مع انتشار الوباء في سياتل وفي الولايات المتحدة.

ولا تعتبر مايكروسوفت الوحيدة التى تسمح للموظفين بالعمل عن بُعد بشكل دائم، حيث يقوم فيس بوك بتحويل عشرات الآلاف من الوظائف إلى العمل عن بُعد، وقد كشف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لموقع The Verge أن ما يصل إلى نصف الموظفين يمكنهم العمل عن بُعد في غضون خمس إلى 10 سنوات.