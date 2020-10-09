شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى وكيف تشاهد حدث أبل للكشف عن iPhone 12 الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل للكشف عن هواتف iPhone 12 ، بمؤتمرها Hi Speed، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن أربعة نسخ 5G جديدة، يبدأ سعرها من 649 دولارًا ليصل إلى 1349 دولارًا، وفيما يلبى كل ما تريد معرفته عن حدث أبل المقبل:

متى تشاهد البث المباشر لحدث Apple iPhone 12؟

ستعقد أبل حدثها يوم 13 أكتوبر 2020 ، الساعة 10 صباحًا باسيفيك / 1 مساءً بالتوقيت الشرقى، وستقوم شركة آبل ببث حدث "Hi، Speed" لإزاحة الستار عن iPhone 12 ، ويمكنك مشاهدته على الأجهزة والمتصفحات التالية:

- عبر أجهزة iPhone أو iPad أو iPod touch باستخدام Safari على نظام iOS 10 أو إصدار أحدث.

- أجهزة ماك باستخدام متصفح Safari على macOS Sierra 10.12 أو أحدث.

- أجهزة الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 و Microsoft Edge.

- أجهزة Apple TV (الجيل الثانى أو أحدث) مع أحدث برامج Apple TV أو tvOS

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- الأنظمة الأساسية الأخرى مع الإصدارات الحديثة من Chrome أو Firefox التى تدعم برامج ترميز دفق MSE و H.264 و AAC

ما يمكن توقعه من حدث iPhone 12 ؟

iPhone 12 mini مقاس 5.4 بوصة بسعر 649 دولارًا أمريكيًا

iPhone 12 مقاس 6.1 بوصة بسعر يبدأ من 699 دولارًا أمريكيًا

iPhone 12 Pro مقاس 6.1 بوصة بسعر يبدأ من 999 دولارًا

iPhone 12 Pro Max مقاس 6.7 بوصات 1099 دولارًا أمريكيًا

متى سيصدر iPhone 12 Pro Max 5G؟

ستكون الطلبات المسبقة لـ iPhone 12 mini و 12 Pro يوم 16 أكتوبر 2020، وسيتم إصدار هاتفى iPhone 12 mini و 12 Pro يوم 23 أكتوبر 2020، وستكون الطلبات المسبقة لـ iPhone 12 و iPhone 12 Pro Max يوم 6 نوفمبر المقبل، بينما الطلبات المسبقة لـ iPhone 12 و iPhone 12 Pro Max يوم 13 نوفمبر 2020.