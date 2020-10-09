الهاتف القابل للطي Huawei Mate X2 يظهر في صورة مسربة واقعية، ويبدو مثل سلفه

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تكشف شركة Huawei عن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series قريبًا، ولكننا نتوقع أيضًا أن نرى خليفة الهاتف القابل للطي Huawei Mate XS، والذي كان محورًا لعدد من الشائعات في الفترة الماضية. هناك حديث عن أننا لن نرى الهاتف Huawei Mate X2 يصل إلى رفوف المتاجر حتى العام المقبل ولكن هذا لا يمنع التسريبات من التدفق إلى الإنترنت.

نشر المدون الصيني @8090 Life Digital لقطة تعرض لنا الهاتف Huawei Mate X2 وهو في الوضعية المفتوحة مما كشف لنا أنه يبدو مشابهًا تمامًا للهاتف Huawei Mate XS الذي كان بدوره مطابقًا تقريبًا لـ Huawei Mate X. يمكننا ملاحظة نفس المفصل ونفس واقي الشاشة مما يشير إلى أن خليفة Huawei Mate XS سيتبنى نفس التصميم ونفس التكنولوجيا المستخدمة حاليًا من قبل شركة Huawei على عكس ما إقترحته براءات الإختراع الأخيرة.

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ووفقا للشائعات، فإن الهاتف Huawei Mate X2 سيضم نفس الشاشة البالغ حجمها 8 إنش والتي تم إستخدامها في الهاتف Huawei Mate X، فضلا عن نفس الكاميرات في الخلف. ومن المتوقع أيضًا إطلاق هذا الهاتف القابل للطي مع المعالج HiSilicon Kirin 9000، تمامًا مثل تشكيلة Huawei Mate 40 Series.