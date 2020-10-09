الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy F41 مع شاشة Super AMOLED وبطارية بسعة 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy F41 ليكون بذلك أول عضو في تشكيلة Galaxy F Series علمًا أنه يأتي مع بطارية بسعة 6000mAh توفر إمكانية تشغيل الفيديوهات لمدة 26 ساعة، أو إجراء المكالمات لعدة أيام، أو مجرد تصفح الويب لمدة تصل إلى 21 ساعة متواصلة.

وبغض النظر عن البطارية، فالهاتف Galaxy F41 الجديد يأتي كذلك مع مواصفات تقنية أخرى تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تدعم 110% من التدرج اللوني NTSC، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف Galaxy F41 الجديد يأتي كذلك مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Galaxy F41 الجديد يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI Core 2.1.

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عمومًا، الهاتف Galaxy F41 الجديد سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق والأخضر، وسيُكلف ما يُعادل 231 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يُعادل 245 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB مع العلم بأنه سيكون متوفرًا على الموقع الرسمي لشركة سامسونج وفي العديد من المتاجر الأخرى.