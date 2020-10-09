علوم وتكنولوجيا

سامسونج تحقق أرباحًا قياسية في الربع الثالث من هذا العام

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فاطمة أيت طالب 0 تبليغ

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Samsung Company IoT

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بالكشف عن تقريرها المالي غير المنقح للربع الثالث من هذا العام، وتتوقع الشركة الكورية الجنوبية أرباحًا ضخمة. ووفقا للتقديرات، فقد حصدت شركة سامسونج عائدات بقيمة 57 مليار دولار أمريكي، وأرباح تشغيلية قدرها 10.6 مليار دولار أمريكي.

هذه الأرقام أعلى من التوقعات السابقة للسوق وقد شهدت الأرباح التشغيلية زيادة بنسبة 58 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما حصدت الشركة 6.73 مليار دولار أمريكي فقط من حيث الأرباح.

كالعادة، شهدت سامسونج إرتفاعًا في الطلب على أجهزتها المنزلية والرقاقات. كانت مبيعات الهواتف الذكية مدفوعة بشكل كبير بسلسلة هواتف Galaxy A Series بالإضافة إلى سلسلة Galaxy Note 20 Series. السبب الآخر للنمو في الأرباح هو إنخفاض الميزانية المخصصة للتسويق في العالم الواقعي بسبب جائحة COVID-19.

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كان إرتفاع الطلب على الشاشات واللوحات الأم عاملاً كبيرًا أيضًا في نمو أرباح شركة سامسونج في الأشهر الماضية. سنعرف الأرقام الدقيقة في الأسبوع المقبل عندما يتم إصدار التقرير المالي الكامل للشركة.

 

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