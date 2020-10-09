Huawei تجلب رسميًا تطبيق Moovit إلى متجر Huawei AppGallery

فاطمة أيت طالب - دبي - تستمر شركة Huawei في تحقيق إنتصارات صغيرة في سعيها الكبير المتمثل في ترقية متجر التطبيقات Huawei AppGallery الخاص بها وجعله بديلاً مناسبًا لمتجر Google Play Store.

أعلنت الشركة للتو أن Moovit، أحد أكبر تطبيقات التنقل الحضري، أصبح أخيرًا متوفرًا للتحميل على متجر Huawei AppGallery، مما يجعلها توفر حلاً للتنقل الحضري لمستخدميها.

Moovit هي خدمة إسرائيلية المنشأ تعمل أيضًا كمخطط للرحلات. تجمع المنصة في الأساس أطر عمل واجهة برمجة التطبيقات من شركات النقل العام في جميع أنحاء العالم وتوفر تنقلاً متسلسلاً في الوقت الفعلي، حيثما كان ذلك متاحًا.

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إستخدم أكثر من 865 مليون شخص من 3200 مدينة في 106 دولة التطبيق الذي يوفر خيارات التنقل مثل الحافلات والمترو والقطارات والدراجات النارية والدراجات الكهربائية ومشاركة السيارات وخدمة نقل الركاب.

التطبيق متاح بالفعل على متجر Huawei AppGallery، ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا عن طريق المتصفح من خلال موقع Moovitapp.com. تقول الشركة أنها قامت بتحسين واجهة الويب الخاصة بها من أجل المتصفح التابع لشركة Huawei، ولكن يمكن الوصول إليه إفتراضيًا على أي جهاز.

تأتي قوة Moovit من مكتبتها الضخمة لبيانات النقل العام وجيشها الضخم المكون من 700 آلف متطوع محلي، يعملون كمحررين، ويساعدون في التغييرات على النطاق المحلي. بمساعدة Huawei AppGallery، سيتوفر تطبيق Moovit في 100 دولة على الأقل بـ 45 لغة.

في السابق، رحبت شركة Huawei أيضًا بـ HERE WeGo و TomTom Go و Maps.me و Sygic في متجر التطبيقات التابع لها، مما يمنح أولئك الذين يرغبون في التمسك بهواتف Huawei الخاصة بهم خلال هذه الأوقات المضطربة إختيارات لائقة.