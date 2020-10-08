بخطوات بسيطة … تعلم كيف ترفع مقطع على اليوتيوب من الآيباد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 11:17 مساءً

يجد العديد من مستخدمي الآيباد صعوبة في تحميل المقاطع المصورة على اليوتيوب حتى أن البعض يلا يعرف تماما أنه باستطاعته تحميل الفيديو عبر الآيباد، ولكن لم تعد هذه العملية صعبة في حال اتباعكم هذه الخطوات البسيطة لتحميل مقاطعكم المصورة بكل بساطة عبر الآيباد.

إذا كنت تملك جهاز آيباد فيمكنك بسهولة رفع مقاطع الفيديو المفضلة لديك ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

ومن أجل مشاركة مقطع فيديو على يوتيوب من جهاز آيباد، سيتعين عليك السماح لتطبيق يوتيوب بالوصول إلى العديد من الميزات في جهازك.

كيفية تحميل مقطع فيديو على يوتيوب في جهاز آيباد، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر:

1- افتح تطبيق يوتيوب ثم انقر فوق رمز الكاميرا في الجزء العلوي من الشاشة. إذا لم تكن قد حملت مقطع فيديو من جهاز آيباد من قبل، فسيتعين عليك منح يوتيوب إمكانية الوصول إلى مكتبتك والكاميرا والميكروفون.

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2- اضغط على الفيديو الذي ترغب في تحميله، وقم بقصه كما تريد، وإذا أردت، أضف مرشحاً باستخدام الرمز الموجود في الجزء السفلي الأوسط من الشاشة.

3- اضغط على “التالي” في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، ثم أضف عنواناً ووصفاً لمقطع الفيديو.

4- اضغط على “تحميل” في الزاوية اليمنى العليا وهذا كل شيء، سيتم نشر مقطع الفيديو على قناة يوتيوب الخاصة بك.