“ملك الألعاب”..إنفينكس الصينية تطرح أقوى هاتف ذكي للألعاب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - تتنافس الشركات المصنعة للهواتف الذكية في تعزيز هواتفها الجديدة بمميزات خاصة بالألعاب ، حيث كشف شركة إنفينكس الصينية، عن أقوى هاتف ذكي للألعاب والترفيه، وهو هاتف HOT 10 “ملك الألعاب” والذي سيتم الإعلان عنه بشكب رسمي من خلال بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتم تصميم HOT 10 الجديد ليناسب احتياجات الشباب من تصميم هندسي جديد لامع وأنيق ومصمم، ليوفر للمستخدمين متعة وترفيه وإمكانيات غير محدودة.

وقال أندريا روان مدير العلامة التجارية Infinix Mobile مصر: “نحن فخورون جدًا بأن نقدم لكم أحدث ما في سلسلة HOT، حيث تم تصميم HOT 10 بالفعل لحياة أكثر ذكاءً، خاصةً مع نظام التشغيل XOS 7.0. من إنفينكس.

أضاف: “يتميز XOS7.0 بتصميم مرئي جديد بألوان عصرية وغنية لتعزيز تجربة المستخدم الممتازة. لا يتم دمجه فقط مع الميزات الذكية مثل Smart Scanner وجهاز استقبال مستشعر الأذن و Ulife وما إلى ذلك، ولكنه يتميز أيضًا بالأداء المتميز وأحدث ميزات Android الأصلية”.

في سياق متصل أعلنت إنفينكس عن إطلاق حملة الحجز المسبق لهاتفها الجديد HOT 10 في السوق المصري بداية من اليوم الخميس 8 أكتوبر بسعر تنافسي.

معالج ألعاب قوي

ولأول مرة في سلسلة HOT، سيحتوي الهاتف الجديد على MediaTek Helio G70 القوي مع شريحة MediaTek HyperEngine Game Technology، مما يمنح المستخدمين تجربة “السرعة القصوى” في اللعب على برامج الألعاب عالية التحميل.

وتضمن تقنية MediaTek HyperEngine Game أو “محرك إدارة الموارد الذكي” أداءً مستدامًا وتشغيل ألعاب أطول بجانب إدارة ذكية وديناميكية لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة وفقًا للقياسات النشطة لعوامل الطاقة والحرارة واللعب، وهو ما يوفر أداء أكثر سلاسة في محركات الألعاب ذات التحميل الثقيل والمشاهد الصعبة مع تحسين كفاءة الطاقة والاتصال للاستمتاع باللعب لفترة أطول ودون انقطاع، بالإضافة إلى شاشته الأكبر حجمًا، لذلك فإن HOT 10 يقدم أفضل الخيارات لمحبي الألعاب.

شاشة كاملة

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يأتي هاتف HOT 10 مع شاشة Infinity-O بحجم 6.78 بوصة، تحقق رؤية أكبر لمتعة المشاهدة، مما يعزز بشكل كبير من الترفيه وتجربة اللعب، بجانب نحافة الحواف مما يوفر شعورًا مريحًا للمستخدمين.

بطارية العمر الطويل

قل وداعًا للإغلاق المحرج للطاقة المنخفضة، حيث سيحتوي جهاز HOT 10 الجديد على بطارية كبيرة تمت ترقيتها إلى 5200 مللي أمبير/ الساعة مع تحسين إمكانات البطارية (أي عمر البطارية) أيضًا من خلال تقنية توفير الطاقة الفريدة للأجهزة من Infinix وتقنية ماراثون الطاقة – لضمان عمر بطارية طويل. ونتائج تجارب لا حصر لها في مختبر بطاريات Infinix أثبتت أن بطارية HOT 10 حتى بعد 800 عملية شحن وتفريغ متتالية، وهو ما يعنى من 2-3 سنوات من الاستخدام المستمر لن يقل كفاءتها عن 80%.

كما يأتي جهاز HOT 10 الجديد مزودًا بكاميرا أمامية ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل عالية الدقة بالتجميل الذكي بالذكاء الاصطناعي حيث يمكنك أن تكون مديرًا خاصًا بك ، وتصور بالطريقة التي تريدها وتترك التكنولوجيا تقوم بالباقي.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرباعية بدقة 16 ميجابكسل مع وضع الرؤية الليلية الفائق، مما يجعل حتى أكثر الأشياء خفوتًا تتألق بشكل رائع، وسوف يفاجأ المستخدمون أيضًا وظيفة التصحيح التلقائي للصور التي ستزيل تلك اللقطات السريعة، لذلك لا داعي للقلق بشأن الصور الباهتة، كما يحتوي HOT 10 أيضًا على كاميرا ماكرو 40 مم تجعل من السهل فهم التفاصيل الدقيقة للعرض واستعادة الإحساس بالتفاصيل.

جودة صوت سينمائية

يوفر HOT 10 تجربة صوتية غامرة وذلك بفضل تقنية معالجة الصوت DTS، وسيسمح ذلك للمستخدمين برفع مستوى المؤثرات الصوتية للتمتع بها أثناء مشاهدة أفلامهم المفضلة أو الاستماع إلى الموسيقى أو الألعاب.

أمان مزدوج لهاتفك

يوفر HOT 10 أيضًا وظائف التعرف على الوجه وفتح بصمات الأصابع للسماح للمستخدمين بالوصول إلى هواتفهم بسلاسة، وتوفر هذه الحماية المزدوجة للمستخدمين بديلاً سهلًا لإلغاء القفل، خاصةً عندما يرتدي المستخدمون أقنعتهم أثناء جائحة Covid-19.