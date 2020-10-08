تكنولوجيا: سلسلة iPhone 12 تنطلق بإختيارات الألوان المقدمة لجهاز iPad Air الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لعقد مؤتمرها القادم في 13 من أكتوبر الجاري للإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 12، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم أشير إلى خطط ابل لدعم سلسلة iPhone 12 بإختيارات الألوان التي قدمت لجهاز iPad Air مؤخراً.

أشارت بعض التوقعات إلى أن ابل تقدم سلسلة iPhone 12 بألوان الأزرق الداكن والبرتقالي، وهي الألوان التي تظهر في الدعوات الرسمية الخاصة بمؤتمر ابل المرتقب، ولقد جاءت هذه التفاصيل عبر EverythingApplePro على منصة اليوتيوب أيضاً خلال شهر أبريل.

ولقد أشارت تسريبات أخرى إلى أن ابل تخطط لدعم إصدارها منخفض التكلفة من سلسلة هواتف iPhone 12 باللون البنفسجي هذا العام، كما أكد Max Weinbach في تغريدة نشرت على تويتر مؤخراً إلى أن ألوان البرتقالي والأزرق تظهر بشكل واضح في الدعوات الرسمية.

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من جانب أخر أشارت بعض التقارير إلى أن ابل تقدم هاتف iPhone 12 mini هذا العام بألوان الأبيض، الأسود، والمرجاني والأزرق والأحمر وأيضاً الأصفر، بينما أشار تقرير جاء عبر أحد منافذ البيع إلى أن هواتف iPhone 12 mini، و iPhone 12 تنطلق هذا العام بألوان الأخضر، الذهبي، والأزرق، والفضي إلى جانب اللون الرمادي، مع إختيارات الألوان المقدمة لجهاز iPad Air 4 هذا العام.

كما أكد منفذ البيع على أن هواتف iPhone 12 Pro، وPro Max ستتوفر بألوان الرمادي، والذهبي، وأيضاً الفضي، كما أكدت بعض التقارير على إلغاء ألوان الأسود، والأبيض وأيضاً الفضي في إصدارات Pro هذا العام، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب يوم 13 من أكتوبر.

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