تكنولوجيا: قائمة بهواتف Nokia المقرر تحديثها بنظام Android 11 خلال الفترة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة HMD Global اليوم على خططها لدفع تحديث Android 11 لهواتف Nokia خلال الفترة القادمة، كما كشفت عن جدولها الزمني لدفع التحديث للمستخدمين.

تبدأ شركة HMD في الربع الأخير من 2020 في دفع تحديث Android 11 لهواتف Nokia، على أن تبدأ الشركة بدفع التحديث لمستخدمي هاتف Nokia 8.3 5G، و Nokia 5.3، كما ينضم مستخدمي هواتف Nokia 2.2، وNokia 8.1 لاحقاً أيضاً في تحديث الهواتف إلى Android 11.

هواتف Nokia المقرر تحديثها في الربع الأخير من 2020

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Nokia 8.3 5G

Nokia 2.2

Nokia 5.3

Nokia 8.3

هواتف Nokia المقرر تحديثها في الربع الأول من 2021

Nokia 1.3

Nokia 4.2

Nokia 2.4

Nokia 3.4

هواتف Nokia المقرر تحديثها في الربع الأول إلى الربع الثاني من 2021

Nokia 3.2

Nokia 7.2

Nokia 6.2

هواتف Nokia المقرر تحديثها في الربع الثاني من 2021

Nokia 1 Plus

Nokia 9 Pureview.

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