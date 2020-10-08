تكنولوجيا: توقعات بتراجع هواوي إلى المركز السابع في شحنات الهواتف الذكية في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التوقعات إلى أن شحنات الهواتف الذكية العالمية ستنتعش خلال العام المقبل بعد ثلاث سنوات متتالية من الركود، وذلك بفضل شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة حول العالم.

وفقًا لتقرير Digitimes Research الأخير، فإن الطلب على الهواتف الذكية ذات الـ 5G سينمو في السنوات الخمس المقبلة مدفوعًا بالعدد المتزايد من شبكات الجيل الخامس التجارية وتوسيع نطاق التغطية. وسيؤدي بيع هواتف الـ 5G متوسطة السعر في الأسواق الناشئة أيضًا إلى دفع شحنات الهواتف الذكية العالمية، والتي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 1.5 مليار وحدة في عام 2023 و 1.7 مليار وحدة في عام 2025، على التوالي.

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وفي عام 2021، ستتمكن شركتي سامسونج وأبل من احتلال المركزين الأول والثاني، يليهما Oppo و Vivo وشاومي. وستأتي شركة Transsion الصينية، التي تبيع هواتف ذكية تحت العلامات التجارية Tecno و Itel و Infinix في إفريقيا وجنوب آسيا، في المرتبة السادسة. ولكن بسبب العقوبات التجارية الأمريكية، تتوقع Digitimes أن تهبط شركة هواوي إلى المركز السابع.

وتتوقع Digitimes Research أيضًا أن تتجاوز شحنات هواتف الجيل الخامس العالمية 200 مليون وحدة في عام 2020 وأن تنمو إلى أكثر من 1.22 مليار وحدة في عام 2025.

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