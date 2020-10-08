شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة جديدة لتسهيل متابعة الحسابات بضغطة زر واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم تويتر بتجربة ميزة جديدة تقدم للمستخدمين قائمة بالحسابات المقترحة لمتابعتها، فعندما تتابع شخصًا ما، تظهر قائمة "المتابعات المقترحة" مع الحسابات ذات الصلة التى قد ترغب فى إضافتها، ويمكن للمستخدمين إضافة جميع الحسابات بضغطة زر واحدة ثم إزالة الحسابات التى لا يريدون متابعتها.

أعلن تويتر عن "المتابعات المقترحة" فى تغريدة بعد ظهر الثلاثاء، مما يشير إلى اختبارها فقط على أجهزة Android فى الوقت الحالى، إذ قال بتغريدته: "الاختبار الآن على أندرويد، قد ترى اقتراحًا لمتابعة مجموعة من الحسابات ذات الصلة على صفحة الملف الشخصى لشخص ما تابعته للتو، ويمكنك إضافة جميع الحسابات على الفور بضغطة زر واحدة وإزالة الحسابات التى لا تريد متابعتها بسهولة".

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، لطالما قدم تويتر اقتراحات بشأن الحسابات التى يجب متابعتها، ولكن كان على المستخدمين إضافتها واحدة تلو الأخرى، لكن باستخدام ميزة "المتابعات المقترحة"، يمكنك إضافتها جميعًا مرة واحدة.

Advertisements

وفقًا لمدونة تويتر: "تستند اقتراحات الحساب إلى الخوارزميات التى تقدم اقتراحات مخصصة لك، وقد تتضمن حسابات يتبعها الأشخاص الذين تتابعهم، أو حتى مواقع الويب التى تزورها".

وقد تساعد الميزة المستخدمين الجدد على إنشاء موجز قوى يتناسب مع اهتماماتهم بسرعة، مع مساعدة المستخدمين الحاليين فى الوقت نفسه على اكتساب المزيد من المتابعين من الأشخاص المهتمين بشخص أو مجال أو عمل مشابه.

لم تذكر الشركة عدد الحسابات التى سيتم اقتراحها فى وقت واحد، ولكن أظهرت صورة اقتراح متابعة 19 حساب فى المرة الواحدة.

وقد يكون بعض مستخدمى Android قد شاهدوا الميزة تظهر فى التطبيق ، وفقًا لـ Tech Crunch، وليس من الواضح ما إذا كان تويتر سينوى إطلاقها لمستخدمى iOS.