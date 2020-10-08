سعر ومواصفات Poco C3 – مميزات وعيوب بوكو سي 3

Xiaomi Poco C3 هاتف يبين مدى تحول علامة بوكو التجارية الى فئة مستقلة تمامًا، يصدر الهاتف بسعر 80 يورو اي اقل من 1500 جنيه مصري، ان صدر في مصر بهذا السعر لا استطيع ترشيحه رغم انه يبدو اقوى من منافسيه فهو بمعالج جيد نسبيًا Helio G35 مع اعتراضي على معالجات ميدياتك، ببطارية كبيرة مع اعتراضي على عدم وجود شحن سريع واستعمال MicroUSB، هناك 3 كاميرات خلفية لكن 2 منهم بلا فائدة، الهاتف حجمه جيد لكنه بدون بصمة، ما هذا الهاتف؟

في الواقع ان Xiaomi Poco C3 جيد في فئة 1500 جنيه لا هواتف في هذه الفئة تقدم شيئًا جيدًا بما فيه الكفاية، وقد يكون هو فعلًا انسب منافس لـNokia في هذه الفئة فهواتف Nokia عديدة هناك وتقدم تجربة افضل، لكن هل تثق في هاتف شاومي رخيص جدًا؟