طرق للعثور على أكثر المنشورات إعجاباً على إنستغرام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 5 دقائق

يرغب العديد من مستخدمي منصة انستغرام إعادة نشر صورهم التي نالت اعجابات كثيرة، وفي الاتي شرح لكيفية العثور على هذه المنشورات بسهولة؟

أولًا: باستخدام تطبيقات الجهات الخارجية:

يحتوي متجرا غوغل بلاي وآب ستور على الكثير من التطبيقات التي تتيح لك العثور على الصور التي نشرتها في حسابك في انستغرام سابقًا، ومن ضمنها تطبيق Top Nine، الذي يُعتبر من أفضل التطبيقات التي تتيح لك تجميع المنشورات الأعلى أعجابًا في السنة الماضية، ويمكنك الحصول على التطبيق مجانًا في غوغل بلاي أو آب ستور.

كما يمكنك استخدام تطبيق Best Grid الذي يتيح استخدام الميزة نفسها، بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدامه لعرض إحصائيات عن المنشورات التي نشرتها في العام السابق، مثل: عدد المنشورات التي نشرتها، وعدد الإعجابات والتعليقات التي تلقيتها.

ثانيًا: باستخدام أداة Insights من انستغرام:

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إذا كنت تدير حساب انستغرام لإحدى العلامات التجارية أو كنت من صنّاع المحتوى في انستغرام، فيمكنك استخدام أداة Insights المجانية للعثور على المنشورات التي حصدت أعلى تفاعل خلال العامين الماضيين، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

هنا يمكنك فرز المنشورات السابقة بحسب مدى الوصول – أي عدد الأشخاص الذين شاهدوا المنشور – أو حسب عدد الإعجابات.

الجدير بالذكر أن منصة انستغرام قد أطلقت يوم أمس العديد من التحديثات الجديدة احتفالًا بعيد ميلادها العاشر، ومن ضمنها: خريطة القصص الخاصة، التي تقدم عرضًا يستعيد القصص التي شاركتها على مدار السنوات الثلاث الماضية.

كما أضافت تحديثات الرفاهية الرقمية، وتحديث (IGTV Shopping) الذي أعلنت عنه سابقًا، إلى جانب مجموعة مختارة من أيقونات التطبيق الخاصة لأولئك الذين تم إلهامهم حديثًا لإعادة تصميم شاشتهم الرئيسية.

حيث يمكن الآن لمستخدمي انستغرام الاختيار بين مجموعة من الأيقونات ذات اللون البرتقالي والأصفر والأخضر والأرجواني والأسود والأبيض، وهناك أيضًا العديد من إصدارات الأيقونات الكلاسيكية.