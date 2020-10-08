تكنولوجيا: هواوي تجلب تطبيق Moovit لمتجر تطبيقات AppGallery

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي اليوم عن ضم تطبيق Moovit لمتجر الشركة الخاص للتطبيقات AppGallery، وهو أحد أهم التطبيقات التي تدعم المستخدمين في التنقل وتخطيط الرحلات.

تحرص شركة هواوي على تطوير متجرها الخاص بالتطبيقات AppGallery لتقدم من خلاله تجربة تجذب المستخدمين وتنافس متجر جوجل بلاي بكفاءة أفضل وذلك من خلال جمع أفضل التطبيقات وأكثرها شعبية للمستخدمين.

وفي إطار جهود هواوي لدعم مستخدمي AppGallery بتجربة بديلة لمتجر جوجل بلاي، تقدم العملاق الصيني اليوم تطبيق التنقل والرحلات Moovit الذي يتوفر للتحميل الآن عبر متجر AppGallery.

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ويمكن لتطبيق Moovit أن يدعم المستخدمين في التخطيط للرحلات، ومتابعة خط السير وطرق النقل العام في مناطق مختلفة حول العالم، كما يدعم متابعة المتسخدم في الوقت الفعلي أثناء التنقل.

ويضم تطبيق أكثر من 865 مليون مشترك حول العالم، كما يدعم المستخدم في تغطية المسارات في 3200 مدينة حول العالم، و106 دولة، حيث يمكن أن يقدم للمستخدم معلومات عن وسائل المواصلات أو الإختيارات المتاحة للتنقل مثل القطارات، المترو، والدراجات من بين خدمات النقل الأخرى.

ويتوفر التطبيق للتحميل الآن عبر Huawei AppGallery، أيضاً يمكن الوصول للتطبيق عبر المتصفح moovitapp.com، كما يدعم التطبيق 45 لغة.

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