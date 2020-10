تكنولوجيا: هاتف moto g 5G Plus يضع الاتصالات فائقة السرعة في متناول الجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا اليوم عن طرح جهاز moto g 5G Plus، الهاتف الذكي الذي يزخر بمجموعة من المزايا الرائدة في القطاع والتي تتيح وضع قوة تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس1 في متناول جميع المستخدمين، في خطوة تعكس التزام العلامة التجارية برسالتها المتمحورة حول منح عملائها فرصة الاستفادة من أحدث الابتكارات التقنية وأفضل التجارب في مجال الأجهزة المحمولة.

يوفر الاتصال بتقنيات الجيل الخامس المزيد من النطاق الترددي وزمن وصول أقل وهذا يعني تنزيل أفلام كاملة عالية الدقة في غضون دقائق معدودة إلى جانب القدرة على بث الألعاب المكثفة عبر الإنترنت من دون تأخير. كما أنه يوفر تجربة غامرة عند إجراء مكالمات الفيديو مع العائلة والأصدقاء. ويضمن الجهاز الجديد، الذي يتوافق مع شبكات الجيلين الرابع والخامس، رضا المستخدمين اليوم واستعدادهم للمستقبل من خلال الانتقال السلس بين هذه الشبكات.

بالإضافة إلى الاتصالات فائقة السرعة، فإن الهاتف الجديد يوفر عدد من المميزات الرائدة التي تهم المستخدمين. كما يُلبي جهاز moto g 5G plus توقعات جميع العملاء، سواء كانوا راغبين بالاستمتاع بأدائه المدهش أو الشاشة المذهلة بتقنية CinemaVision التي تتميز بمعدل التحديث المرتفع، فضلاً عن العديد من الميزات الإضافية. وحرصت موتورولا من خلال الهاتف الجديد أيضاً على تقديم أول كاميرا أمامية بزاوية فائقة الاتساع، إلى جانب نظام الكاميرا الرباعي بدقة 48 ميجابكسل وبطارية عملاقة ترتقي بالتجربة الفريدة التي يوفرها الهاتف إلى آفاق جديدة.

وفي سياق تعليقه على إطلاق الهاتف الجديد، قال شاراي شمس، المدير العام لأعمال الهواتف الذكية في المجموعة: “ في موتورولا، نحن نعد من رواد تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث كنا أول شركة مصنعة للهواتف المحمولة تطلق جهازًا متوافقًا مع هذه التكنولوجيا الحديثة في عام 2019. يتمثل هدف موتورولا ورسالتها بجعل التكنولوجيا المبتكرة وتجارب الهاتف المحمول الاستثنائية في متناول الجميع. هاتف Moto g 5G Plus ، الهاتف الذكي الذي سيجلب قوة تكنولوجيا الجيل الخامس إلى أيدي المزيد من الأشخاص من دون التنازل عن الميزات التي نعرف أنها الأكثر أهمية بالنسبة لهم “

شاشة بأداء متفوق

ترتقي موتورولا بواسطة هاتف moto g 5G Plus بتجربة العرض إلى مستويات جديدة، تُتيح للمستخدمين فرصة الاستمتاع بتجربة رائعة عبر شاشة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ما يضمن الانتقال بكل سهولة بين التطبيقات والصور ومواقع الإنترنت، فضلاً عن التجربة السلسة التي تقدمها الشاشة أثناء الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية. تُعتبر شاشة CinemaVision Full HD+ بالدقة الكاملة بقياس 6.7 بوصة ومساحة العرض فائقة الاتساع الخيار الأمثل لمتابعة المحتوى المفضل لديكم. وحازت شاشة العرض الرائدة على اعتماد HDR10 للمدى الديناميكي العالي لتمنح المستخدمين فرصة الاستمتاع بالأفلام والبرامج والصور المفضلة بألوان واقعية نابضة بالحياة ومستويات معززة من السطوع والتباين. وتقدم الشاشة تناسب 21:9، ما يمنح الهاتف تصميماً سلساً وجميلاً يسهل حمله، والاستفادة من هذه الشاشة الكبيرة والجذابة.

نظام كاميرا أمامية مزدوج وفائق الاتساع:

يضم هاتف moto g 5G Plus أول نظام كاميرا سيلفي مزودجة من موتورولا مزود بعدسات بزاوية فائقة الاتساع لالتقاط أفضل صور السيلفي. ولم يعد عملاء موتورولا بحاجة لاستخدام عصا السيلفي، لا سيما وأنّ الجهاز الجديد قادر على التصوير ضمن زاوية تزيد من اتساع الإطار3 بمعدل أربعة أضعاف. وتحتوي الكاميرا الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل على تكنولوجيا البكسل الرباعي Quad Pixel التي تمنح المستخدمين حساسية أكبر بأربعة أضعاف للضوء فضلاً عن إمكانية التقاط صور أكثر إشراقاً في ظروف الإضاءة المنخفضة. وأصبح بإمكان المستخدمين الآن التقاط أفضل الصور ومقاطع الفيديو لتحميلها على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصرف النظر عن ظروف الإضاءة المحيطة بهم.

كاميرا مثالية لجميع الأوقات

ويُسهم مستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل والمزود بتكنولوجيا البكسل الرباعي Quad Pixel والحساسية المعززة بأربعة أضعاف تجاه الضوء، في تعزيز وضوح وإشراق كُل صورة وحتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. في حين تسمح العدسات ذات الزاوية فائقة الاتساع بزيادة ما تعرضه الشاشة بواقع أربعة أضعاف ليضمن المستخدمون عدم تفويت أي تفصيل مهما صغر لدى تصوير أفضل لحظاتهم. ويمنح مستشعر العمق مستخدمي الهاتف فرصة التقاط صور يومية استثنائية، من خلال إخفاء الخلفية على نحو يُضاهي الجودة التي تقدمها كاميرات DSLR الرقمية، بينما توفر كاميرا Macro Vision للعملاء فرصة تكبير الجسم أمامهم بواقع خمس مرات بالمقارنة مع العدسات العادية ليمنحهم صوراً مذهلة واحترفية.

سرعة أداء فائقة

تم تزويد moto g 5G Plus بالمعالج المتطور Qualcomm® Snapdragon™ 765 Mobile Platform، والذي يمتاز بنظام Qualcomm® Snapdragon™ X52 Modem-RF ليقدم أداءً استثنائياً يكفل تلبية حالات استخدام شبكات الجيل الخامس الأكثر تطلّباً. كما يجمع الهاتف بين تقنيات اتصالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ليمنح المستخدمين تجارب متميزة، في مجالات الترفيه والقدرات الذكية للكاميرات المتعددة ودعم عمر البطارية طوال اليوم.

يوما استخدام على الأقل بعملية شحن واحدة

يستند هذا الأداء الاستثنائي على بطارية قوية بسعة 5000 ميلي أمبير ساعي تكفل للمستخدمين إمكانية تشغيل الهاتف لمدة يومين5 على الأقل دون القلق بشأن تباطؤ الأداء أو إعادة الشحن. وعندما يكون المستخدمون بحاجة ماسّة لشحن أجهزتهم، تعمل تقنية الشحن TurboPower™ بقوة 20 واط على تسهيل عودتهم إلى استخدام الهاتف في مشاهدة المحتوى عبر الإنترنت والدردشة وممارسة الألعاب الإلكترونية.

Advertisements

تطبيق تقنيات اتصالات المدى القريب (NFC)

يتيح جهاز moto g 5G Plus وسيلة أفضل لإتمام عمليات الدفع، حيث يستطيع المستخدمون تقريب هواتفهم من أي محطات اتصالات المدى القريب لإتمام عمليات الدفع عن مشترياتهم في أي متجر. وتمتاز هذه الخاصية بالسرعة والأمان، كما تشجّع على الدفع بدون تلامس، ما يعني الاستغناء عن حمل النقود أو بطاقات الائتمان. وتتيح هذه التقنية للمستهلكين فرصة المشاركة اللاسلكية للمحتوى مثل جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو مع الأجهزة الأخرى.

التكامل مع خدمات جوجل Google Services

بدلاً من نسخ الخدمات الرائعة التي تقدمها جوجل عبر نظام أندرويد، اختارت موتورولا الاعتماد عليها لتحسين تجربة العملاء على أجهزتهم المحمولة. ولهذا السبب، زوّدت موتورولا هاتفها moto g 5G Plus بواجهة My UX، والتي تحتوي على أفضل التجارب المفضلة التي اعتادها عملاء موتورولا، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة القابلة للتخصيص. وتتيح واجهة My UX للمستخدمين الارتقاء بتجربة الاستمتاع بالموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب إلى آفاق جديدة عبر إعدادات مخصصة وعناصر تحكّم متقدّمة. ويستطيع المستخدمون إضفاء لمسة خاصة من التفرّد عبر إنشاء سمات خاصة ينتقون من خلالها أنواع الخطوط والألوان وأشكال الأيقونات.

الأسعار والتوفر

يتوفر moto g 5G plus في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في شركة الاتصالات السعودية (STC)، وجرير، وإكسترا، وأمازون، ونون، ولولو، وكارفور؛ وبسعر 1399 ريال سعودي (تشمل ضريبة القيمة المضافة). ويتوفر هاتف moto g 5G Plus بخطة شهرية في STC تبدأ من 50 ريال سعودي شهريًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).

إخلاء المسؤولية القانونيّة



تعد موتورولا (MOTOROLA)، وشعارها الخاص (M)، وعلامة موتو (MOTO) وعائلة منتجاتها علامات تجارية مملوكة لشركة موتورولا القابضة المحدودة. تعد جوجل وأندرويد علامتان تجاريّتان مملوكتان لشركة جوجل. يعد Qualcomm Snapdragon من منتجات شركة كوالكوم تكنولوجيز و/أو الشركات التابعة لها. كما تعد Qualcomm وSnapdragon علامتان تجاريّتان مملوكتان لشركة كوالكوم إنكوربوريتد؛ وهما مسجّلتان في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين. 2020 motorola Mobility LLC © جميع الحقوق محفوظة.

¹تتوفر سرعات اتصالات الجيل الخامس مع خطة اتصالات الجيل الخامس وتغطية شبكة الجيل الخامس (متوفرة في مناطق معينة عام 2020، وسيتوسّع نطاقها بعد ذلك). يرجى التواصل مع شركة الاتصالات لمزيد من التفاصيل.

2بناءً على اتصالات الجيل الخامس دون سرعة 6 جيجاهرتز، التي تمنح المستخدمين سرعات تنزيل تتراوح بين 90-130 ميجابت في الثانية. تتوفر سرعات اتصالات الجيل الخامس مع خطة اتصالات الجيل الخامس وتغطية شبكة الجيل الخامس (متوفرة في مناطق معينة عام 2020، وسيتوسّع نطاقها بعد ذلك). يرجى التواصل مع شركة الاتصالات لمزيد من التفاصيل.

3بالمقارنة مع المساحة المُقاسة للمجال الرئيسي لمجال رؤية الكاميرا بزاوية 78° في النسبة ذاتها بين العرض والارتفاع.

4مستشعر بدقة 48 ميجابكسل يجمع 4 بكسل في 1 بكسل رباعي كبير للحصول على صورة بدقة 12 ميجابكسل.

5جميع معدّلات عمر البطارية المُعلنة أرقام تقريبية، وتعتمد متوسط الاستخدام المُقاس وفق مجموعة استخدامات مختلطة (تتضمن وقت الاستخدام والاستعداد) وفي شروط مثالية للشبكة. ويختلف الأداء الفعلي للبطارية ويعتمد على عدة عوامل منها قوة الإشارة وإعدادات الشبكة والهاتف ودرجة الحرارة وحالة البطارية وأنماط الاستخدام.

6مستشعر بدقة 16 ميجابكسل يجمع 4 بكسل في 1 بكسل رباعي كبير للحصول على صورة بدقة 4 ميجابكسل.

اعلان