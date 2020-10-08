ميزة جديدة من انستغرام لمكافحة التنمر

أعلن تطبيق إنستغرام أنه سيبدأ تلقائيًا في إخفاء التعليقات التي قد تكون مسيئة، كجزء من سياسته المستمرة لمكافحة التنمر عبر الإنترنت.

وقالت الشركة المملوكة من فيسبوك إن التعليقات التي سيتم إخفاؤها ستكون مماثلة لتلك التي أبلغ عنها المستخدمون في الماضي، وسيُستخدم في هذا الخصوص أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد لغة التنمر أو المضايقة في التعليقات في خاصية جديدة تطورها إنستغرام.



وتعمل التقنية من خلال اخفاء التعليق ومن ثم إرسال تحذير للحساب المسيء، وفي حال استمرت التحذيرات قد يصل الأمر إلى إيقاف الحساب بصورة نهائية.

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