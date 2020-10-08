شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعقد صفقة وتوافق على الدفع للناشرين الفرنسيين مقابل الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل، أمس الأربعاء، أنها من المقرر أن تعقد صفقة للدفع للناشرين الفرنسيين مقابل أخبارهم، فى أحدث خطوة لإرضاء المؤسسات الإعلامية وتجنب المنظمين الذين يقفون مع الناشرين الذين يسعون إلى تكافؤ الفرص.

ففى الأسبوع الماضى، قال محرك البحث الأكثر شعبية على الإنترنت فى العالم إنه يعتزم دفع مليار دولار للناشرين على مستوى العالم على مدار السنوات الثلاث المقبلة مقابل أخبارهم، بدءًا من المجموعات الإعلامية الألمانية والبرازيلية فى إطار منتج جديد يسمى News Showcase

وسيأتى الاتفاق مع الناشرين الفرنسيين عشية صدور حكم من محكمة استئناف فرنسية بشأن ما يسمى بالحق المجاور المنصوص عليه فى قواعد حقوق الطبع والنشر المعدلة فى الاتحاد الأوروبى، والتى تسمح للناشرين بالمطالبة برسوم من المنصات عبر الإنترنت لعرض مقتطفات من الأخبار.

وقالت جوجل فى بيان "إن تحالف الصحافة والمعلومات العامة (APIG) وجوجل يعملان معًا لمدة عام على تعويض الحقوق المجاورة بموجب القانون الفرنسى، وقد تطورت هذه المناقشات بشكل إيجابى فى الأسابيع الأخيرة".

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وأوضحت الشركة إن الصفقة ستشمل قبول الحق المجاور وكذلك مشاركة المجموعات الفرنسية فى News Showcase.

وقال بيير لويت، الرئيس التنفيذى لمجموعة Groupe Les Echos ، الذى يتفاوض مع APIG : "لقد سمحت لنا الأسابيع القليلة الماضية بتوضيح العديد من النقاط والتأكيد على قبول جوجل لمبدأ المكافأة مقابل العناوين الصحفية".

ويعد الناشرون الفرنسيون من بين أشد منتقدى جوجل، ففى أبريل الماضى أمرت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية الشركة بدفع رسوم لشركات النشر ووكالات الأنباء الفرنسية مقابل محتواها استجابة لشكاوى المجموعات الإعلامية.