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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تكشف عن طائرة ركاب أسرع من الصوت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمريكية النقاب عن إنجاز غير مسبوق ببناء طائرة ركاب أسرع من الصوت، وعرضت مشاهد مصورة لهذا الحدث، وفى بث نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، وعرضت شركة "بوم سوبرسونيك" (Boom Supersonic) مشاهد لتصميم الطائرة (XB-1) التى وصفتها بالطائرة الأسرع بالتكنولوجيا المبتكرة.
تصميم الطائرة
وذكرت الشركة أن الإنتاج التجارى للطائرة سيستغرق وقتا وربما حتى نهاية هذا العقد على الأقل.
بينما ذكرت وكالة "رويترز" أن عددا من الشركات الأمريكية تخوض منافسة لإعادة طيران الركاب الأسرع من الصوت الذى تلاشى مع خروج الطائرة البريطانية الفرنسية كونكورد من الخدمة عام 2003
الطائرة
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذى لـ"بوم سوبرسونيك"، بليك شول، أن أول رحلة تجريبية للطائرة ستكون فى النصف الثانى من 2021 على أن تدخل الطائرة (أوفرتشر)، طائرة الشركة الأسرع من الصوت، الخدمة بحلول نهاية العقد الحالي.
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