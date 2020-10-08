مزايا يجب أن تتوفر في الحاسوب عند شرائه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:15 صباحاً - عند شرائك حاسوبا محمولًا جديدًا ننصحك بالاهتمام بالمزايا الآتية:

1. ميزة المصادقة البيومترية:

ينصح خبراء الأمن دائمًا بتعين رمز مرور قوي لأي جهاز تستخدمه لحماية بياناتك، ولكن مع كثرة كلمات المرور التي نتعامل معها يوميًا أصبح الأمر صعبًا، لذا تعتبر المصادقة البيومترية الحل الأمثل، حيث تتيح لك استخدام ميزة التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع لتأمين جهازك، كما أنها توفر أمانًا أفضل من رمز المرور.

وتعتبر ميزة التعرف على الوجه في حواسيب ويندوز أكثر دقة من ميزة بصمات الأصابع، حيث تستطيع التعرف على الوجه بشكل دائم باستثناء حالات الإضاءة المنخفضة كثيرًا، ولكن وجودها يؤدي إلى زيادة سعر الحاسوب بسبب التكلفة العالية لكاميرات الأشعة تحت الحمراء.

لذا يمكنك اختيار حاسوب يدعم ميزة بصمة الإصبع فقط إذا كانت ميزانيتك لا تسمح بشراء حاسوب يدعم ميزة التعرف على الوجه.

2. الشاشة ذات نسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة:

تصمم الشركات حاليًا معظم الحواسيب المحمولة الخاصة بها كما لو كانت أجهزة تلفاز صغيرة ذات شاشات عالية الدقة، حيث تأتي معظم الحواسيب مع شاشة عريضة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9، وتعتبر هذه النسبة خيارًا مثاليًا إذا كنت تشاهد فيلمًا، ولكنك قد تشعر بضيق مساحة الشاشة عندما تحاول أن تنجز أكثر من مهمة عمل بسرعة.

لذلك تعتبر نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2 هي النسبة الملائمة للإنتاجية، حيث تعطي شاشة أطول تستوعب بسهولة فتح مستندين أو تطبيقين في الوقت نفسه في نوافذ متجاورة، ولكن بسبب غلاء تكلفة هذا التصميم تتفادى معظم الشركات المُصنعة لأجهزة الحاسب المحمول اعتماده باستثناء شركة هواوي.

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كما قامت بعض الشركات الأخرى مثل: LG و Dell و Asus باعتماد نسبة للعرض إلى الارتفاع 16:10 كما هو الحال في أجهزة MacBook من آبل، وهي تعتبر البديل الأفضل لنسبة 3:2.

3. دعم منفذ USB-C:

تم اعتماد منفذ (USB-C) في عام 2014 من منتدى مُنفذي اليو إس بي أو ما يعرف اختصاراً باسم USB-IF – وهي منظمة تقنية لا تهدف إلى الربح، وتضم أكثر من 700 شركة تقنية منها: مايكروسوفت، وآبل، وسامسونج، وإنتل، و HP، و Dell – ليكون بديلاً لكثير من المنافذ المختلفة التي نستخدمها يوميًا في الحاسب المحمول والهاتف الذكي والجهاز اللوحي، وذلك بسبب ميزاته المتعددة.

يتيح لك منفذ (USB-C) القيام بالعديد من المهام في جهازك بسهولة ومنها: نقل البيانات بسرعات عالية، كما يُستخدم في توصيل الطاقة، حيث إنه قادر على توصيل تيار بشدة 5 أمبير، وهو ما يكفي لشحن أغلب الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تستخدمها الآن الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية.

يتميز منفذ (USB-C) أيضًا بقدرته على نقل الصوت والصورة بدقة عالية، وهو ما يجعله أفضل بديل لمنفذ HDMI ومنفذ 3.5 مم.

ومن ميزات منفذ (USB-C) الأخرى إمكانية تحويل الحاسب المحمول إلى حاسب مكتبي، حيث تستطيع من خلال وصلة واحدة شحن الجهاز وتوصيل أكثر من شاشة، بالإضافة إلى توصيل بعض الأجهزة الأخرى، مثل الطابعة وجهاز المسح الضوئي.

4. شاشة تدعم اللمس والقلم الإلكتروني:

يفضل الكثير من الناس استخدام لوحة المفاتيح خلال العمل، ولكن توجد بعض الأعمال التي تتطلب التوقيع على الأوراق القانونية والعقود بشكل روتيني وهنا تكمن ميزة الحواسب المحمولة التي تدعم شاشتها اللمس والقلم الإلكتروني، حيث تمكنك من إنهاء مستنداتك وإنجاز أعمالك بشكل أسرع وإنتاجية أعلى، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.