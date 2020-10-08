تكنولوجيا: رصد الجهاز اللوحي Lenovo Tab P11 في قاعدة بيانات منصة Google Play

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة لينوفو قد أعلنت عن جهازها اللوحي Tab P11 Pro خلال شهر أغسطس الماضي، واليوم تكشف تسريبات جاءت عبر منصة جوجل بلاي عن إصدار جديد للشركة بعنوان Lenovo Tab P11.

انطلق جهاز Tab P11 Pro اللوحي بنظام تشغيل الأندوريد مع شاشة OLED، ومعالج Snapdragon 730G مع تصميم من الألومنيوم وطبقة زجاجية.

واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد Lenovo Tab P11 الذي يأتي بمستوى تكلفة أقل من إصدار Pro، والذي يتميز بشاشة تدعم دقة عرض 1200 في 2000 بيكسل.

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أيضاً وفقاً للتفاصيل التي ظهرت في منصة جوجل بلاي، فإن جهاز Lenovo Tab P11 اللوحي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 660، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

كما يظهر الجهاز اللوحي في منصة جوجل بلاي بنموذج رقم TB-J606F، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار الذي يكشف عنه رسمياً خلال الفترة القادمة.

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