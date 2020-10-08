تكنولوجيا: كوالكوم تعمل على تطوير هاتفها الخاص للألعاب بالشراكة مع Asus

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر DigiTimes على أن شركة كوالكوم قد بدأت العمل على تطوير إصدارها الخاص من الهواتف المخصصة للألعاب، على أن تكشف عن هذا الإصدار قبل نهاية هذا العام.
تستعد شركة كوالكوم لعقد حدث في الأول من ديسمبر والذي يستمر ليومين، حيث تقدم عملاق تصنيع الرقاقات خلال الحدث رقاقة معالج Snapdragon 875 المميزة التي تأتي بواحدة من أنوية Cortex-X1 لدعم آداء أفضل.
وفي تقرير جاء من DigiTimes أشير إلى أن كوالكوم بدأت بالفعل في تطوير هاتفها المخصص للألعاب بالشراكة مع Asus، والذي ينطلق رسمياً لاحقاً هذا العام.
ومن المتوقع أن تعمل كوالكوم على إستخدام الأدوات والموارد اللازمة لإنتاج هاتف مميز للألعاب، والذي يرتكز بالتأكيد على معالج الشركة الجديد مع التكوينات اللازمة لهذه الفئة من الهواتف والتي يأتي من بينها نظام التبريد، والسعة الأكبر للبطارية، مع معدل أعلى في تحديث الشاشة إلى جانب عناصر وأدوات تحكم مخصصة للألعاب، وبالتأكيد أفضل آداء لوحدة المعالجة وكرت الشاشة، حيث من المتوقع أن يروج هذا الإصدار لسلسلة Adren.
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