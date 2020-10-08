شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك إضافة مقطع فيديو على يوتيوب بواسطة جهاز الآيباد × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن يكون لديك تطبيق يوتيوب على جهاز iPad، يمكنك بسهولة إضافة أى مقاطع فيديو حتى يتمكن أصدقاؤك وعائلتك وغيرهم من الاستمتاع بالمقاطع، لكن من أجل مشاركة مقاطع الفيديو على يوتيوب من جهاز iPad، سيتعين عليك السماح للتطبيق بوصول كبير إلى جهازك، لذا فيما يلى طريقة تحميل الفيديو، كما عرضها موقع "بيزنس إنسايدر".

كيفية تحميل مقطع فيديو على يوتيوب من جهاز iPad

1. افتح تطبيق يوتيوب ثم اضغط فوق رمز الكاميرا فى الجزء العلوى من الشاشة، إذا لم تكن قد حملت مقطع فيديو من جهاز iPad من قبل، فسيتعين عليك منح يوتيوب إمكانية الوصول إلى مكتبتك والكاميرا والميكروفون.



افتح تطبيق يوتيوب ثم اضغط فوق رمز الكاميرا فى الجزء العلوى من الشاشة

2. اضغط على الفيديو الذى ترغب فى تحميله، وقم بقصه كما تريد، وإذا أردت ، أضف مرشحًا باستخدام الأيقونة الموجودة فى الجزء السفلى الأوسط من الشاشة.

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3. اضغط على "NEXT" فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، ثم أضف عنوانًا ووصفًا.



اضغط على الفيديو الذى ترغب فى تحميله، وقم بقصه كما تريد

4. اضغط على "تحميل" فى الزاوية اليمنى العليا وهذا كل شيء، سيتم نشر الفيديو الخاص بك على قناة يوتيوب الخاصة بك.