شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة جديدة من جوجل تتيح لك تحويل صورتك للوحة فنية شهيرة.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جوجل مؤخرا فلتر فنيا جديدا فى تطبيق Google Arts & Culture الذى يسمح لك بتحويل صورة المستخدم إلى أعمال فنية مشهورة، فيما قال فلوران روبينو، المسئول التقنى فى Google Arts & Culture: "ماذا لو تعرفت على قصة الفتاة ذات القرط اللؤلؤى أثناء ارتدائها للأقراط بنفسك؟ أو ماذا عن ارتداء خوذة يابانية لإعادتك إلى زمن تقاليد الساموراي؟.

وبحسب موقع mirror البريطانى، بدءًا من اليوم، يمكنك استخدام" Art Filter "فى تطبيق Google Arts & Culture لتصبح عملًا فنيًا أو لتجربة القطع الأثرية الشهيرة المخزنة بأمان فى المتاحف"، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين خمسة فلاتر ثلاثية الأبعاد للواقع المعزز بناءً على اللوحات والأشياء والملحقات المميزة من جميع أنحاء العالم.

وتشمل هذه الصور الشخصية لفان جوخ وفريدا كاهلو، والفتاة ذات القرط اللؤلؤى، وخوذة الساموراى التقليدية، وقلادة مصرية قديمة رائعة، فيما قال روبينو: "فى هذه التجربة الجديدة، تم تصميم كل مرشح بعناية حتى تتمكن من استكشاف المشغولات اليدوية بتفاصيل عالية الجودة من كل زاوية.

وتستخدم الميزة التعلم الآلى لإرساء اللوحات والأشياء الافتراضية فى العالم الحقيقي، وأضاف روبينو: "من خلال هذا النهج، يمكن للقطع الأثرية أن تضع نفسها بشكل عضوى وسلس على رأسك أو تتفاعل مع تعبيرات وجهك".

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كيف تجرب Art Filters بنفسك

1. قم بتنزيل تطبيق Google Arts & Culture المجانى من Google Play Store أو App Store

2. افتح التطبيق، وانقر على أيقونة كاميرا قوس قزح فى أسفل الصفحة الرئيسية

3. اضغط على عامل الفلتر الفني

4. باستخدام الرف الدائرى الموجود أسفل الشاشة، مرر سريعًا وانقر على الفلتر الذى ترغب فى تجربته

5. استخدم الزر الأبيض لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو لمشاركته مع أصدقائك.