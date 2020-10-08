شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة المتصفح "الأكثر أهمية" للهواتف الذكية.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المفترض أن يكون امتلاك كلمة مرور قوية لتسجيل الدخول إلى أي حساب هو الجزء الأساسي والأكثر أهمية للوجود عبر الإنترنت، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرا حيث تم طرح ميزة جديدة قادمة من جوجل لمساعدة مستخدمي كروم على تحديد كلمات مرور ليست آمنة فقط، ولكن لم يتم تسريبها عبر الإنترنت.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد طرحت جوجل ميزة جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية لمتصفح الإنترنت - جوجل كروم - والتي ستخبرهم إذا تم اختراق كلمة المرور الخاصة بهم، وستتحقق الميزة، المسماة Safety Check، من كلمات المرور المخترقة لتلك الكلمات المحددة التي ستمكّن كروم من تذكرها.

للتحقق مما إذا كان لديك أي كلمات مرور تم اختراقها، يرسل كروم نسخة من أسماء المستخدمين وكلمات المرور إلى جوجل باستخدام شكل خاص من التشفير، وقال عبد الكريم مارديني، كبير مديري المنتجات في كروم في منشور بالمدونة: "يتيح ذلك لجوجل التحقق منها مقابل قوائم بيانات الاعتماد المعروف أنها تعرضت للاختراق، ولكن لا يمكن لجوجل اشتقاق اسم المستخدم أو كلمة المرور من هذه النسخة المشفرة".

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وسيتم إصدار هذه الميزة في تحديث كروم 86 لكل من مستخدمي أندرويد وiOS، وإلى جانب ذلك، يوفر كروم أيضًا تصفحًا آمنًا محسّنًا على أندرويد، وتعبئة كلمات مرور محسّنة على iOS، وللتذكير، تم طرح ميزة التصفح الآمن المحسّن في مايو لمستخدمي سطح المكتب والتي تمنح مستخدمي كروم خيار حماية أمنية أكثر تقدمًا.

وتدعي جوجل أنه من بين أولئك الذين مكّنوا فحص مواقع الويب والتنزيلات في الوقت الفعلي، كان هناك انخفاض بنسبة 20 ٪ تقريبًا في المستخدمين الذين يكتبون كلمات المرور الخاصة بهم في مواقع التصيد الاحتيالي.

وأيضًا، في أغسطس، أطلقت جوجل دعم Touch-to-fill لكلمات المرور على نظام أندرويد، وقد قامت الشركة بإحضار نفس الشيء إلى أجهزة أيفون، وجاء في المدونة: "على iOS، ستتمكن الآن من المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز مرور هاتفك، وبالإضافة إلى ذلك، يسمح كروم Password Manager لك بالتعبئة التلقائية لكلمات المرور المحفوظة في تطبيقات iOS أو متصفحات إذا قمت بتمكين كروم الملء التلقائي في الإعدادات ".