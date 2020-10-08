Realme تكشف النقاب رسميًا عن التلفاز الذكي Realme Smart TV SLED 4K 55

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن أول تلفاز ذكي لها في شهر مايو الماضي، واليوم، قامت الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن أول تلفاز لها بدقة 4K. وإلى جانب ذلك، فقد قامت شركة Realme كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن مكبر للصوت بقوة 100W، فضلا عن العديد من الأجهزة الأخرى، والتي تشمل كاميرا أمنية، ومصباح ذكي، وفرشاة أسنان كهربائية، وحامل للسلفي، وبطارية محمولة بسعة 20000mAh.

وبالنسبة للتلفاز الذكي الجديد من شركة Realme، فهو يحمل إسم Realme Smart TV SLED 4K 55، وهو يُعتبر أول تلفاز 4K في العالم يستخدم تكنولوجيا SLED. وتجدر الإشارة إلى أن تكنولوجيا SLED 4K الجديدة تدعم 108 في المئة من التدرج اللوني NTSC، ولكنها ستبقي مقدار الضوء الأزرق تحت السيطرة، وهو ما أكدته منظمة TÜV Rheinland بعد إختباراتها.

ما هي تكنولوجيا SLED على أي حال؟ إنها طريقة جديدة لصيغة LCD التي تعتمد على الإضاءة الخلفية. عادة ما تكون الإضاءة الخلفية بيضاء، ثم يتم تغذيتها من خلال مرشحات RGB لإنشاء الألوان الثلاثة الرئيسية المألوفة. ومع ذلك، هذا لا يحدث مع شاشات SLED، فهذه الأخيرة تستخدم إضاءة خلفية تضم مصابيح LED باللون الأحمر والأخضر والأزرق لإنشاء تركيبة الألوان الثلاثة الأساسية. ومع ذلك، لا تزال هذه عبارة عن شاشة LCD، مما يعني أنها تحتوي على مستقطبات وطبقة بلورية سائلة.

هذا يختلف عن تكنولوجيا QLED أيضًا، والتي تبدأ بإضاءة خلفية زرقاء وتستخدم نقاط كمومية تمتص الضوء الأزرق وتبعث الضوء الأحمر أو الأخضر. بعد ذلك، تُساعد طبقة LCD في التحكم في كمية الضوء التي تمر عبر كل بكسل.

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على أي حال، الهدف ليس الحصول على أي ضوء أحمر وأخضر وأزرق فحسب، بل الحصول على الطول الموجي الأمثل لكل لون. يساعد هذا في تقديم نطاق ألوان واسع وتحسين جودة الصورة بشكل عام.

تعتقد شركة Realme أن تكنولوجيا SLED تُعتبر نهجًا أفضل لحل المشكلة مقارنة مع QLED. المنافسون مثل سامسونج و OnePlus تملك بالفعل بعض تلفزيونات QLED في السوق الهندي، وهذه هي محاولة Realme للتغلب عليهم.

كما تلاحظون في الصور أعلاه، فهذا التلفاز الذكي الجديد من شركة Realme يضم إطار نحيف حول الشاشة مما يجعل هذه الأخيرة تُغطي 94.6 في المئة من الواجهة. وكما هو الحال مع تلفزيونات Realme الأخرى، فهذا التلفاز الجديد من الشركة الصينية يأتي مع محرك الصور Chroma Boost للحصول على تجربة مشاهدة سينمائية غامرة، ويدعم تقنية +HDR10 المفقودة في تلفزيونات الشركة الأخرى.

تلفاز Realme Smart TV SLED 4K 55 الجديد يأتي مع أربع مكبرات للصوت بقوة 24W تدعم تكنولوجيا Dolby Audio، ويأتي كذلك مع معالج من شركة MediaTek، وبشكل مسبق مع نظام Android TV من شركة جوجل. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك 1.5GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 16GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأنه يأتي كذلك مع Google Assistant و Google Chromecast.

هذا التلفاز الذكي من شركة Realme يأتي مع ما يصل إلى تسعة منافذ في المجموع، ويدعم البلوتوث 5.0، كما أنه يأتي كذلك مع نفس وحدة التحكم عن بُعد التي جاءت بها تلفزيونات Realme الأخرى، ولكن هذه المرة، التلفاز يأتي مع الحامل الذي يتم ربطه مع الجدار. على أي حال، تلفاز Realme الجديد سيكون متوفرًا للطلب المسبق بالهند إبتداءً من 16 أكتوبر، وسيُكلف ما يُعادل 585 دولار أمريكي.