الإعلان رسميًا عن سماعات Redmi EarBuds 2C و Redmi SonicBass

فاطمة أيت طالب - دبي - معركة السماعات اللاسلكية الحقيقية للأذن بدأت تحتدم، على الأقل في الهند. بعدما قامت شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds Air Pro و Realme Buds Wireless Pro في وقت سابق من هذا اليوم، فقد قررت منافستها الرئيسية في الهند، ونقصد هنا شركة Redmi بإزاحة الستار رسميًا كذلك عن السماعتين Redmi EarBuds 2C و Redmi SonicBass، وهي السماعات التي تأتي بأسعار مغرية، وبتصميم مقاوم للقطرات المائية والعرق.

Redmi EarBuds 2C

وبالنسبة لسماعات Redmi EarBuds 2C، فهي تأتي بتصميم مُحكم مع علبة بلاستيكية تعمل على إطالة عمر البطارية إلى 12 ساعة. هذه السماعات اللاسلكية الجديدة للأذن تدعم عناصر التحكم الحساسة للمس ويمكنها تشغيل المساعد الرقمي المفضل لديك على كل من الأندرويد و iOS.

تدعم سماعات Redmi EarBuds 2C الجديدة الإقتران بالهاتف الذكي عن طريق البلوتوث 5.0 ويمكنها التبديل بين الوضع الأحادي إلى وضع ستيريو مما يعني أنه يمكنك إستخدامها بشكل مستقل عن بعضها البعض علمًا أنها تدعم الشحن عبر منفذ MicroUSB.

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هذه السماعات تأتي باللون الأسود وتزن كل سماعة 4.1 جرام فقط. سيتم رسميًا بيع سماعات Redmi EarBuds 2C الجديدة بما يُعادل 20 دولار أمريكي، ولكنها ستكون متاحة للشراء مقابل 18 دولار أمريكي فقط لفترة محدودة. وهي متاحة بالفعل للشراء في متاجر التجزئة الكبرى المنتشرة في أنحاء الهند وعلى الموقع الرسمي لشركة Xiaomi.

Redmi SonicBass

أما بخصوص سماعات Redmi SonicBass، فهي تأتي مع تصميم يلتف حول العنق، وأزرار فعلية على الجانب الأيمن للتحكم في الموسيقى. وعلى غرار Redmi EarBuds 2C، فهي مقاومة للقطرات المائية والعرق وتستطيع العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تضم مكبرات للصوت بحجم 9.2mm، وتدعم الإقتران المزدوج، كما أنها تضم إثنين من الميكروفونات لإلغاء الضوضاء في الخلفية.

ستقوم شركة Redmi ببيع سماعات Redmi SonicBass مقابل ما يُعادل 18 دولار أمريكي، ولكنها ستكون متاحة للشراء مقابل 14 دولار أمريكي لفترة محدودة. هذه السماعات ستكون متاحة باللونين الأسود والأزرق، وهي معروضة بالفعل للبيع في كبرى متاجر التجزئة في الهند.