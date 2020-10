شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن لعبة الموبايل "الأكثر شعبية" فى العالم الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدثت لعبة جديدة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت صخبا كبيرا على متجر Google Play ومتجر تطبيقات أبل بالإضافة إلى منصات الألعاب مثل Steam وTwitch، حيث تم تطوير لعبة الفيديو عبر الإنترنت، المسماة Among Us، بواسطة InnerSloth.

ووفقًا لـ Sensor Tower، فقد وصلت اللعبة إلى 86.6 مليون عملية تنزيل خلال الربع الثالث من عام 2020 (يونيو - يوليو - أغسطس 2020)، ويقول التقرير: "حققت Inner Sloth’s Among Us نجاحًا هائلاً، حيث وصلت إلى المرتبة الأولى بين أكثر الألعاب التى تم تنزيلها فى 3Q20"، ويمكن الاستمتاع باللعبة عبر الإنترنت أو عبر شبكة Wi-Fi مع 4 إلى 10 لاعبين، وفيما يلى كل ما تحتاج لمعرفته حول اللعبة الجديدة كما يلى:

إنها ليست لعبة جديدة

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عما إذا كانت Among Us لعبة جديدة، فهى ليست كذلك، حيث تم إطلاق اللعبة فى يونيو 2018، ومع ذلك، فقد شهدت قفزة فى معدل التثبيت بنسبة 661٪ فى أغسطس 2020، واستمر الحلم فى سبتمبر، وقد أضافت لعبة الحفلة عبر الإنترنت ما يقرب من 42 مليون عملية تنزيل، بزيادة شهرية قدرها 127٪، كما تلقت اللعبة 70٪ من إجمالى عمليات التثبيت فى الشهرين الماضيين، وبدأت الشعبية فى الصيف عندما بدأ بث مباشر على Twitch بقاعدة جماهيرية تضم 2.8 مليون مشاهد.

هى مجانية على الهواتف المحمولة ومدفوعة على الكمبيوتر الشخصى وSteam

Among Us مجانية مع الإعلانات على الهواتف المحمولة، لكنها تكلف5 دولارات فى متجر ألعاب الكمبيوتر الشخصى Steam والمتجر المستقل Itch.io، وهناك عمليات شراء داخل التطبيق، مثل يمكن للاعبين شراء أشياء لتزيين أو تخصيص شخصياتهم داخل اللعبة.

تفوقت لعبة Among Us على الرقم القياسى للعبة Grand Theft Auto 5 فى Steam

وفقًا لـ Steam charts، لعب 388385 شخصًا Among Us فى وقت واحد، وهو أكثر من Grand Theft Auto 5 فى أول ظهور له على منصة الألعاب Steam.

متطلبات الأجهزة منخفضة للغاية

تحتاج اللعبة إلى أجهزة أساسية جدًا للتشغيل، حيث يتطلب 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى وجهاز كمبيوتر شخصى قوى بما يكفى لتشغيل Windows 7.

متطلبات مستخدمى أندرويد

يحتاج إلى إصدار Android 4.4 أو أعلى، فيما تأتى اللعبة فى حجم 70 ميجا بايت.

متطلبات مستخدمى iOS

يتطلب iOS 10.0 أو أحدث، وهى متوافقة مع أجهزة أيفون وiPad وiPod touch، وتأتى فى حجم 189.7 ميجا بايت.

- طريقة اللعبة:

يقال إن Among Us يشبه الألعاب الشعبية مثل المافيا، حيث أن مكان اللعبة عبارة عن مركبة فضائية حيث يتم احتجاز 10 من أفراد الطاقم، فى حين أن بعض أفراد الطاقم أبرياء والبعض الآخر محتالون فى بداية اللعبة، يتم تعيين الأدوار بشكل عشوائى لأعضاء الطاقم أو المحتال، وتتمثل مهمة أفراد الطاقم فى اكتشاف المذنبات والتخلص من المحتالين قبل بلوغهم سن الرشد. يحاول هؤلاء المحتالون باستمرار قتل الطاقم وتعطيل سفينة الفضاء دون الوقوع. كلاهما لديه مجموعة من الأدوات والتقنيات للتغلب على الفريق المنافس. "أثناء محاولتك إعداد سفينة الفضاء الخاصة بك للمغادرة، احذر لأن أحدهم سيكون محتالًا عازمًا على قتل الجميع! يمكن لأعضاء الطاقم الفوز من خلال إكمال جميع المهام أو اكتشاف المحتال والتصويت عليه خارج السفينة، ويمكن للمنتحل استخدام التخريب لإحداث الفوضى، مما يجعل من أجل قتل أسهل وأفضل أعذار ".