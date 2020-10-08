تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين iPad Air 2 وiPad Pro 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا جهازها iPad Air 2020، والذى يوفر شاشة 10 بوصة، فضلا عن امتلاكه العديد من المميزات الرائدة، حيث تمتاز أجهزة iPad الجديدة بأنها تضم معالج A14 Bionic الأحدث من أبل، كما أنها أصبحت تدعم لوحة المفاتيح الذكية Smart Keyboard، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبينiPad Air 2الذى أطلقته الشركة خلال 2018 كما يلى: الحجم: iPad Air 2: يبلغ 9.7 بوصة. iPad Air (2020): يبلغ 10.9 بوصة.



دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPad Air 2: حوالى 2048 × 1536بيكسل. iPad Air (2020): حوالي 2360 × 1640 بيكسل. مساحة الشاشة لحجم الجهاز: iPad Air 2 : حوالى 71.65 %. iPad Air (2020) : حوالى 81.23 %. Advertisements المعالج iPad Air 2: معالج Apple A8X iPad Air (2020): معالج Apple A14 Bionic الرامات: iPad Air 2: رامات 2 جيجا بايت. iPad Air (2020): رامات 6 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية: iPad Air 2: كاميرا 8 ميجا بيكسل. iPad Air (2020): كاميرا 12 ميجا بيكسل. الكاميرا الأمامية: iPad Air 2: كاميرا 1.2 ميجا بيكسل. iPad Air (2020): كاميرا 7 ميجا بيكسل.

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