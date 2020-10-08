شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغير شعارات GMail وHangouts وGMeet.. تعرف على الأشكال الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق Gmail على شعار جديد، ونفس الشيء ينطبق على عدد من منتجات جوجل الأخرى التي نستخدمها يومًا بعد يوم، ويتضمن ذلك التقويم وDrive والمستندات وMeet، حيث إن جميعهم حصلوا على رموز جديدة كجزء من إعادة تسمية الشركة التي تطرحها، حيث يأتى ذلك كجزء من إعادة تسمية Google GSuite إلى Google Workspace وإدخال جميع التطبيقات تحت مظلتها بهدف تعزيز الإنتاجية والتعاون، وفيما يلى نعرض نظرة على الشكل الذي سيبدو عليه GChat وGMeet وغيرهما في الأيام المقبلة:

GMail يحصل على ألوان جوجل الأساسية:

جوجل تستبدل شعار الظرف الخاص بـ Gmail، حيث أصبح الشعار الجديد الآن M مصنوعًا من ألوان علامة جوجل التجارية الأساسية - الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر، ويقال إنه أكثر تزامنًا مع تصميم منتجات جوجل الأخرى، لكن التغيير في الشعار فقط، ولا يحصل GMail على أي ميزة جديدة معه.

تقويم جوجل: اللون الأزرق هو اللون الأساسي والرقم "31"

أصبح تقويم جوجل الآن مربعًا باللون الأزرق كلون أساسي، أما الزاوية اليمنى السفلية مجعدة وفي المنتصف الرقم "31".

Google Drive: الحصول على اللون الأحمر

ليس هناك تغيير كبير في Drive، فلا يزال يحتوي على مثلث بحواف مستديرة قليلاً، وهناك أيضًا اندفاعة حمراء مضافة بخلاف الألوان الثلاثة الحالية - الأصفر والأزرق والأخضر.

مُحرر مستندات جوجل: يحصل على شكل مستطيل

هذا المستطيل ذو الزاوية العلوية اليمنى المجعدة، على غرار التقويم، أما بالنسبة للألوان، فهي تحتوي على الأربعة - الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر.

Advertisements

GChat: لون واحد فقط - أخضر

حصل Google Chat أيضًا على أيقونة جديدة، وكلها خضراء، حيث يُقال أن اللون هو تكريم لجلسات Hangout، حيث تشترك جميع تطبيقات التواصل الفوري من جوجل في هذا اللون.

GMeet: يحصل على كاميرا فيديو

تحصل أيقونة GMeet على أيقونة كاميرا فيديو مكونة من الأشكال الأساسية.

Google Keep: خلفية Dumps Square

Google Keep هو الآن ورقة، اختفت الخلفية المربعة، حيث تم تسطيح تصميم المصباح الكهربائي أيضًا.

Google Voice: الحصول على فقاعة دردشة خضراء

يُظهر رمز Google Voice رمز الهاتف خارج فقاعة الدردشة Dark Green مع إشارة قادمة منه.

يُطلق على GSuite اسم Google Workspace

GSuite ، مجموعة تطبيقات جوجل التي تركز على المؤسسات ، سيُطلق عليها الآن Google Workspace، و ليست هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها جوجل تسمية مجموعة تطبيقات المؤسسة الخاصة بها ، فقد كان GSuite يُطلق عليه سابقًا Google Apps وGoogle Apps for Your Domain.



