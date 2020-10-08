- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين واليابان والولايات المتحدة يتحكمون فى 60% من منشآت الروبوتات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة بعدد وصل إلى 27 ألفًا و900 وحدة، فألمانيا بعدد وصل إلى 20 ألفًا و500 وحدة، ثم جمهورية التشيك في المرتبة السادسة بعدد روبوتات صناعية وصل إلى 2600 وحدة.
وتتضافر عوامل عدة لنمو سوق الروبوتات الصناعية، وسط توقعات بنموها في أعقاب الوضع غير المسبوق الناتج عن جائحة كوفيد-19، إذ حاولت المصانع عدة خلال الأزمة، حماية موظفيها، بإغلاق بعض خطوط الإنتاج.
ويبدو أن الجائحة أوجدت سوقًا محتملة للروبوتات الصناعية، في محاولة للاستعداد لأي جائحة مشابهة مستقبلًا؛ وذكر الموقع إن التركيب السنوي للروبوتات الصناعية في جميع أنحاء العالم، بين العامين 2009 و2019، ازداد بنسبة 535%، إذ كان عددها 60 ألفًا في العام 2009، وتضاعف في العام 2010 إلى 121 ألفًا، ووصل في العام 2019 إلى 381 ألفًا.
يذكر أن حالات التركيب بلغت في العام 2018 ذروتها، ووصل عددها إلى 422 ألفًا، إلا أنه انخفض في العام التالي بنسبة 9.7%، مسجلًا أول انخفاض منذ 7 أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الصين واليابان والولايات المتحدة يتحكمون فى 60% من منشآت الروبوتات الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.