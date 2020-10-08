شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن سعر ومواصفات iPhone 12.. النسخة المينى ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل رسميا الكشف عن iPhone 12 يوم 13 أكتوبر، وإذا كانت الشائعات صحيحة ورأينا شاشة جديدة بحجم 6.7 بوصة ومعالج A14 Bionic و 5 G ، فقد ترتفع الأسعار بشكل كبير، ومع ذلك تقول بعض المصادر إن الأسعار قد تنخفض بالفعل، وفيما يلى أبرز التوقعات الخاصة بهواتف iPhone 12 المقبلة من أبل:

موديلات iPhone متعددة بأسعار مختلفة

واحدة من أكبر الشائعات حول الإطلاق هو أن الهاتف سيأتى بأحجام متعددة، ويُشاع أنه سيكون هناك أصغر يحمل اسم iPhone 12 Mini بحجم 5.4 بوصة؛ وربما نموذجان أساسيان بحجم 6.1 بوصة (iPhone 12 و 12 Pro) ؛ وأكبر iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 بوصة، يتيح ذلك لشركة أبل تقديم مجموعة من الأسعار، مع اختلافات فى المواصفات حسب ميزانيتك.

مواصفات iPhone 12 Mini

سيكون iPhone Mini أرخص طراز، حيث ادعى أحد المحللين أنه يمكن أن يكون متاحًا مقابل سعر أقل من 649 دولارًا مع سعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت، مما يقلل من سعر iPhone 11 الحالى بسعة 64 جيجابايت بمقدار 50 دولارًا.

وسيكون تقديم نسخة أيفون أرخص بمثابة خطوة ذكية، بالنظر إلى الانتشار العالمى لـ COVID-19، وأن المنافسين يقدمون هواتف رائعة بأسعار معقولة.

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سعر iPhone 12

قد تبلغ تكلفة iPhone 12 القياسى ما بين 699 دولارًا و 799 دولارًا، بما يتماشى مع السعر الحالى البالغ 699 دولارًا لجهاز iPhone 11 الأساسى، بينما من المحتمل أن يكلف 12 Pro نحو 999 دولارًا.

مواصفات وسعر iPhone 12 Pro Max

أما الهاتف الأكبر iPhone 12 Pro Max مع شاشته التى يبلغ حجمها 6.7 بوصة من المرجح أن تبلغ تكلفته 1099 دولارًا ، على الرغم من أن الزيادة إلى 1199 دولارًا لن تكون واردة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض الشائعات تشير إلى أن 12 Pro و 12 Pro Max سيحتويان على سعة تخزين أساسية أعلى تبلغ 128 جيجابايت، بدلاً من 64 جيجابايت فى 11 Pro و 11 Pro Max ، مما قد يؤثر على الأسعار.

من المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ Apple على نفس هيكل التسعير كما هو الحال بالفعل، وعلى الرغم من أن إضافة اتصال 5G (كما هو متوقع) سيزيد من التكاليف على الأرجح، كما يُشاع أن الهواتف تبيع بدون سماعات رأس أو مقابس شحن فى الصندوق، مما قد يقلل التكاليف - ناهيك عن المساعدة فى تقليل النفايات البلاستيكية لأن العديد من الأشخاص لديهم أدراج بالفعل مليئة بشواحن USB وسماعات رأس مجمعة.