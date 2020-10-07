تكنولوجيا: مراجعة لسماعة الأذن اللاسلكية LG TONE Free HBS-FN6: سماعة تنظف نفسها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتقدم شركة LG بخطوة للأمام من خلال تقديمها لسماعة أذن لاسلكية جديدة من نوعها وهي سماعة Tone Free HBS-FN6 المزودة بالأشعة فوق البنفسجية في مسألة إزالة البكتيريا، خصوصًا وان السماعة من نوع In-Ear أي تدخل داخل الأذن.

إليكم مراجعة لسماعة الأذن اللاسلكية Tone Free HBS-FN6:

التصميم

تزن السماعات 5 جرام لكل سماعة، في حين تزن الحافظة 39 جرام، وهي تأتي بتصميم دائري ممتاز وصغير ومريح للأذن بالإضافة إلى أن الحافظة تأتي بشكل فريد وحجم صغير يلائم راحة يدك، مع تصميم أنيق يلائم جميع الفئات ومنفذ USB-C للشحن.

ويوفر تصميم السماعات المحكم على الأذن عزلاً رائعًا يساعد في حجب الضوضاء المحيطة تمامًا، كما أنها مغلفة بوسادات أذن ليّنة مصنوعة من سيليكون غير سام ومضاد للحساسية.

يتم التحكم بالسماعات من خلال أدوات تحكم لمسية للرد على المكالمات وتشغيل الموسيقى والتحكم في مستوى الصوت.

والمثير بالسماعات أنها لا تتأثر بالعرق، إذ تعمل ميزة مقاومة الماء على حماية سماعات الأذن من العرق أثناء العمل أو أثناء السير في المطر مع معيار IPX4 الذي يسمح أيضًا باستخدامها تحت الماء.

الأداء والصوت

بفضل تقنية الصوت من Meridian، ستمنحك سماعة TONE Free HBS-FN6 صوتًا واضحًا للغاية بغض النظر عن المكان الموجود فيه.

تعتبر تقنية Meridian من أفضل معالجة الإشارات الرقمية (DSP) ورائدة مفهوم السماعات النشطة الرقمية المُعالِجة للإشارات الرقمية (DSP) المزودة بإمكانية تضخيم مدمجة، وتسمح تقنية معالجة الإشارات الرقمية (DSP) بالتحكم المطلق في الإشارة الصوتية، مما يسمح بتصميم تقنيات متقدمة يمكنها تحسين تجربة الاستماع في أي سياق.

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وتتغلب تقنية Headphone Spatial Processing ‏(HSP) التي طوّرتها Meridian على تحديات الاستماع عبر سماعة الرأس مثل حجمها الصغير وعدم وجود “تداخل” بين القناتين اليسرى واليمنى. كما أن تقنية HSP لا تعيد إنشاء مشهد صوتي واقعي يحاكي تجربة الاستماع عبر سماعات حقيقية فحسب، بل توفر لك أيضًا أصواتًا غاية في النقاء.

تتميز السماعات بميكروفونين مدمجين عاليَي الأداء لتوفير أقصى قدر من وضوح المكالمات، كما تكتشف ميزة عزل الصدى والحد من الضوضاء، والمصممة باستخدام خوارزمية تشكيل الحزم الرائدة لسلسلة طوق العنق LG TONE، الضوضاء غير المرغوب فيها وتقوم بالتقليل إلى أدنى مستوياتها.

يتوفر مع السماعات تطبيقLG Tone Free والذي يسمح لك بتحديث نظام التشغيل للسماعات، وكذلك التحكم بالـ ambient ومسألة التنبيهات، كما أن هناك خاصية الـ Equalizer والتي تساعدك على ضبط الصوت بالشكل الذي تريده.

وبالنسبة لأداء الصوت، فهو ممتاز للغاية من ناحية نقل الـ Bass إلى الأذن، كما انه يوجد توازن بين جميع الأصوات. لن تلاحظ أيضًا أي تأخير في الصوت.

تدعم السماعة اتصال Bluetooth 5.0 ولكنها لا تدعم تقنية الاتصال بجهازين إلا في حالة قمت بفعل ذلك بشكل يدوي. كما أنها تدعم أيضًا تقنية SPC والـ AAC.

وأهم ما يميز السماعات هو أن حافظة الشحن UVnano تقتل نسبة %99.9 من البكتيريا الموجودة على شبكة السماعة، ومن ثم فإنها ذاتية التنظيف.

البطارية

عند ضبط الصوت في مستوى 75 ديسبيل فستحصل على خمس ساعات من الاستخدام المتواصل، وستعطيك الحافظة شحنتين وبفضل الشحن السريع ستعطيك ساعة بعد الشحن لخمسة دقائق، وهي تدعم الشحن اللاسلكي.

السعر

تتوفر السماعات بسعر 845 ريال سعودي ولكن يوجد تخفيض لفترة محدودة بـ 499 ريال سعودي أو ما يعادل تقريبا 130 دولار أمريكي.

0.00 تعتبر Tone Free HBS-FN6 سماعة منفردة من نوعها بفضل تقنية قتل البكتريا والتصميم الأنيق وأداء الصوت الرائع. 8.5/10 الإيجابيات تصميم مريح

ميزة إزالة البكتيريا

جودة صوت ممتازة السلبيات عمر البطارية ليس بالأمثل

مفاتيح التحكم باللمس حساسة بعض الشيء

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