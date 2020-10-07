تكنولوجيا: سامسونج تخطط لدعم سلسلة GALAXY S21 ببطاريات تم إنتاجها في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت حول سلسلة GALAXY S21 على أن العملاق الكوري تخطط للإعتماد على شركات صينية لتوريد البطاريات الخاصة بسلسلة هواتفها القادمة.

تدعم سامسونج هواتفها المميزة غالباً ببطاريات تم إنتاجها عبر Samsung SDI، إلا أن سامسونج تعتمد أيضاً على موردين أخرين لإنتاج البطاريات الخاصة بهواتفها الذكية، وبشكل خاص هذا العام، حيث تنتقل العملاق الكوري للإعتماد بشكل أكبر على الشركات الصينية لبطاريات سلسلة GALAXY S21.

ولقد أكد التقرير الأخير على أن سامسونج تدعم سلسلة GALAXY S21 ببطاريات تم إنتاجها عبر Amperex Technology Limited، و New Energy Technology Co، وأيضاً Ltd.

من جانب أخر كانت شركة Amperex Technology الصينية قد دعمت في السابق هاتف Galaxy S9 بالبطاريات، واليوم تعود لسلاسل توريد سامسونج من جديد، أيضاً قامت سامسونج بإستبعاد شركة ATL بعد مشكلة البطاريات الي ظهرت في Galaxy Note7 في عام 2016.

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أيضاً كانت ATL أحد موردي سامسونج لهواتفها المتوسطة وأيضاً منخفضة التكلفة مثل سلسلة Galaxy A، وسلسلة Galaxy M، كما تشترك BYD كأحد موردي سامسونج في بطاريات هذه الإصدارات.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج سلسلة GALAXY S21 العام المقبل بسعة إضافية بسيطة عن البطاريات التي قدمت في سلسلة هواتف الشركة المميزة هذا العام، كما أكدت التقارير الأخيرة على أن شركة ATL قد بدأت في الإنتاج الضخم لبطاريات هواتف GALAXY S21 بالفعل.

أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف Galaxy S21 بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يأتي هاتف Galaxy S21 Plus بقدرة بطارية 4800 mAh، بينما يضم هاتف Galaxy S21 Ultra بطارية بقدرة 5000 mAh.

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