تكنولوجيا: Huami تستعد لإطلاق ساعة Amazfit Bip U الذكية في 16 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Huami لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية بعنوان Amazfit Bip U في السوق الهندي في حدث يعقد في 16 من أكتوبر الجاري.

ينطلق إصدار جديد من سلسلة ساعات Amazfit Bip لاحقاً هذا الشهر، حيث أطلقت الصفحة الرسمية لساعة Amazfit Bip U على متجر أمازون بالفعل قبل الإعلان الرسمي، والتي قدمت تفاصيل المواصفات الرئيسية للساعة الذكية والألوان التي تتوفر بها قريباً.

وتتميز ساعة Amazfit Bip U الذكية بتصميم مربع من البولي كربونات، كما تأتي الساعة الذكية بسوارة معصم مصممة من السيلكيون.

Advertisements

كما تضم ساعة Amazfit Bip U شاشة LCD بحجم 1.43 إنش، تأتي بميزة always-on display، كما تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم، ومتابعة معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً متابعة حالة المستخدم أثناء النوم.

ويمكن لساعة Amazfit Bip U أن تدعم المستخدم في متابعة 60 نمط رياضي، كما تأتي الساعة الذكية بوزن 60 جرام، ومعايير 5ATM في مقاومة الماء، وتضم الساعة بطارية بقدرة 225 mAh يمكن أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 9 أيام مع الإستخدام العادي.

يذكر أن ساعة Amazfit Bip U تتوفر باللون الأخضر، الوردي، وأيضاً الأسود، ومن المتوقع أن تكشف Huami عن سعر الساعة الذكية وموعد توفرها في الأسواق في الحدث الذي يعقد في 16 من أكتوبر الجاري.

المصدر

اعلان





