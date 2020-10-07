تحديث Android 11 التجريبي لتشكيلة Galaxy S20 Series يواصل التوسع

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد يوم واحد فقط من إصدار النسخة التجريبية الأولى من تحديث Samsung One UI 3.0 الذي يستند على نظام Android 11 لتشكيلة Galaxy S20 Series في كوريا الجنوبية، بدأت شركة سامسونج الآن بإصدار نفس التحديث التجريبي لنفس التشكيلة في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا. وقريبًا، ينبغي أن نرى هذا التحديث يشق طريقه كذلك إلى أوروبا ( ألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة )، والهند والصين.

تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي متاح حاليًا لعملاء شركة الإتصالات T-Mobile فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا مؤقت فقط، فهذا التحديث سيصل أيضًا قريبًا لعملاء شركات الإتصالات الأخرى الذين قرروا تسجيل أنفسهم في تطبيق Samsung Members ليكونوا مختبرين.

المنضمين إلى البرنامج التجريبي لشركة سامسونج سيختبرون تجربة Android 11 المُحسنة والقائمة الطويلة من التغييرات التي جاءت بها واجهة Samsung One UI 3.0. وجدير بالذكر أن واجهة Samsung One UI 3.0 الجديدة تُحسن جميع الجوانب في نظام التشغيل، بدءًا من خاصية Always On Display والمتصفح، وصولاً إلى ميزة Samsung DeX.

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ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا مع التحديثات التجريبية، فتحديث Samsung One UI 3.0 الجديد يأتي مع قائمة طويلة جدًا من المشاكل، ولكن هذا أمر متوقع حيث سيتم إعلام المشتركين من قبل شركة سامسونج عندما يتم حل مشكلة معينة حتى تتمكن من الإنتقال إلى المرحلة التالية.

لن تعمل بعض التطبيقات على الإطلاق، على الأقل ليس في النسخة التجريبية الأولى من Samsung One UI 3.0. إذا كنت تملك هاتف واحد تستخدمه طيلة اليوم لأداء كافة المهام التي تريدها، بما في ذلك البحث والتواصل والمشاركة والتصفح، فنحن نوصيك بعدم تثبيت التحديث التجريبي على جهازك، والإنتظار بدلاً من ذلك إلى حين صدور التحديث الرسمي والمستقر.