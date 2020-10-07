Google Chrome لمنصتي الأندرويد و iOS يمكنه الآن تنبيهك إذا تم إختراق كلمات المرور الخاصة بك

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة جوجل على تحسين أمان وفوائد المتصفح Google Chrome على منصتي الأندرويد و iOS. بدءًا من اليوم، سيُنبهك المتصفح Google Chrome على الأجهزة المحمولة إذا تم إختراق أي من كلمات المرور التي طلبت تذكرها، وإذا كان الأمر كذلك، سيعرض لك كيف يمكن إصلاحها.

ليس ذلك فحسب، بل سيأخذك مباشرة إلى حقل ” تغيير كلمة المرور ” الصحيح بعد أن يتم تنبيهك بأن كلمة المرور قد تم إختراقها، في أي خدمة إستخدمتها من أجلها. للتحقق مما إذا تم إختراق أي من كلمات المرور الخاصة بك، يرسل المتصفح Google Chrome نسخة منها بإستخدام نظام تشفير معقد، والذي لا يسمح لشركة جوجل بمعرفة الأسماء وكلمات المرور التي تستخدمها.

خاصية Safety Check قادمة أيضًا إلى المتصفح Google Chrome على الأجهزة المحمولة مستقبلاً. يمكن أن تتحقق هذه الخاصية تلقائيًا مما إذا كانت كلمات المرور التي تستخدمها قد تم إختراقها، وتتيح لك معرفة ما إذا تم تفعيل خيار التصفح الآمن Safe Browsing، وما إذا كانت النسخة التي تستخدمها من المتصفح Google Chrome تحتوي على أحدث وسائل الحماية الأمنية. على نظام iOS، ستتمكن أيضًا من إستخدام Google Chrome للملء التلقائي لتفاصيل تسجيل الدخول المحفوظة في التطبيقات أو المتصفحات الأخرى. ولتحسين الأمان على نظام iOS، ستتلقى طلبًا بإجراء عملية المصادقة البيومترية قبل أن يملأ المتصفح Google Chrome أي كلمات مرور.

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إحدى الميزات الجديدة الأخرى القادمة إلى نظام الأندرويد هي Enhanced Safe Browsing، وهي الميزة التي تحميك بشكل إستباقي من الهجمات الإحتيالية والبرمجيات الضارة والمواقع الخطرة الأخرى من خلال مشاركة البيانات في الوقت الفعلي مع خدمة Safe Browsing من جوجل. تقول الشركة أنه منذ تفعيل هذه الميزة على المتصفح Google Chrome للحواسيب الشخصية، فإن الحماية التنبؤية ضد الهجمات الإحتيالية أدت إلى إنخفاض عدد المستخدمين الذين يُدخلون كلمات المرور الخاصة بهم في المواقع الإحتيالية إلى 20 في المئة تقريبًا. الشيء السلبي الوحيد في كل هذا، هو أنك الآن تشارك المزيد من البيانات في الوقت الفعلي حول عادات الإستخدام الخاصة بك مع شركة جوجل.