أمازون تكشف عن تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy M31 Prime قبل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف Galaxy M31 في شهر فبراير الماضي، وقامت بعد ذلك بالكشف عن الهاتف Galaxy M31s في شهر يوليو الماضي. والآن، كشف لنا متجر أمازون في الهند أن الشركة الكورية الجنوبية تستعد للكشف عن عضو آخر في تشكيلة Galaxy M Series يُدعى Galaxy M31 Prime.

قامت متجر أمازون الهند بثبيت صفحة في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، والتي تكشف لنا عن تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy M31 Prime. وفيما يخص التصميم، فقد كشفت لنا هذه الصفحة أن الهاتف القادم من الشركة الكورية الجنوبية سيضم شاشة طويلة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وسيضم وحدة مستطيلة الشكل تضم أربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية يتواجد بجانبها مستشعر بصمات الأصابع.





وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشف لنا متجر أمازون أن الهاتف Galaxy M31 Prime سيضم مواصفات تقنية تشمل معالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Galaxy M31 Prime سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل تدعم خاصية فتح الشاشة عن طريق التعرف على الوجه، وسيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الشاشة، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف Galaxy M31 Prime مع شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD.

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عمومًا، هذه هي كافة المعلومات حول الهاتف Galaxy M31 Prime، وكل ما يتبقى لنا معرفته الآن هو السعر وموعد توافره في الأسواق، ولكن من المفترض أن يحدث ذلك في المستقبل القريب نظرًا إلى أن الهاتف شق طريقه بالفعل إلى متجر أمازون.