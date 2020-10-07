Realme تعزز تواجدها في أوروبا، وتُطلق الهاتفين Realme 7 و Realme 7 Pro للعملاء المحليين

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة Realme للعالم عن نواياها لإكتساح أوروبا وزيادة حصتها السوقية في القارة العجوز. ولقد بدأت شركة Realme فعلاً بتنفيذ خطتها منذ فترة، وهي الآن تعزز تلك الخطة من خلال جلب هاتفين إضافيين إلى أوروبا، ويتعلق الأمر هنا بكل من Realme 7 و Realme 7 Pro.

بدءًا من اليوم، أصبح بإمكان العملاء في أوروبا طلب Realme 7 أو Realme 7 Pro في أوروبا مع العلم بأن كلاهما يأتيان مع خدمة ” 3+2 “، وهو ما يعني ثلاث سنوات من الضمان وشهرين من الإستبدال المجاني. هذا يعني عام إضافي وشهر إضافي عن المعتاد للهواتف الذكية التي تُباع في أوروبا.

سيتم البدء بشحن الهاتف Realme 7 في اليوم 23 أكتوبر علمًا أنه سيكون متوفرًا باللون الأزرق الفاتح أو الأزرق الداكن، في حين سيتم شحن الهاتف Realme 7 Pro إبتداءً من 21 أكتوبر. وسيُكلف الهاتف الأول إبتداءً من 180 يورو، في حين سيُكلف الهاتف الثاني إبتداءً من 300 يورو.

Realme 7 Pro

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بالنسبة للهاتف Realme 7 Pro، فهو يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في غضون 34 دقيقة فقط.

الهاتف Realme 7 Pro الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.5، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مكبرات صوتية مزدوجة تدعم تقنية Dolby Atmos، ويضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

Realme 7

أما بخصوص الهاتف Realme 7، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G95، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في غضون 65 دقيقة فقط.

الهاتف Realme 7 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.